Battlefield 6: Gerücht lässt auf anderen Namen & Open Beta hoffen

Alle Fans von Ego-Shootern blicken bereits seit längerem sehnsüchtig auf die kommende Woche. Denn EA und Entwickler DICE wollen am 9. Juni endlich das mit Spannung erwartete Battlefield 6 enthüllen.

Battlefield 6 heißt gar nicht Battlefield 6?

Noch vor der Enthüllung wurden jetzt neue Details zu „Battlefield 6“ bekannt (via Reddit). Das wichtigste dabei ist, dass das Spiel wohl einen ganz anderen Namen bekommt. Bisher wurde es im Rahmen der Berichterstattungen „Battlefield 6“ genannt – offiziell ist dieser jedoch nicht.

Demnach bekommt das Spiel den Titel „Battlefield 2042“ – ein Name der klar auf ein modernes Setting hinweist. Zusätzlich passt der Name perfekt zu restlichen Teilen der Reihe. Denn Fans erinnern sich sicherlich noch an Spiele wie „Battlefield 1942“ oder Battlefield 2142.

Dem Gerücht zufolge dürfen auch die ersten Personen bereits am 15. Juni Hand ans Spiel legen. Diese privaten Sessions sollen aber erst einmal unter anderem nur Streamern und YouTubern vorbehalten sein. Aber bereits kurz danach noch im Juni wird es wohl eine Open Beta geben, an der dann alle teilnehmen können.

Laut einem Gerücht wird Battlefield 6 den Namen Battlefield 2042 tragen. (Bild aus Battlefield 5) ©EA/DICE

Weitere Details zu „Battlefield 6“/„Battlefield 2042“ laut dem neuesten Leak:

Ihr könnt zwei Attachments für eure Waffen mitnehmen und dann direkt austauschen . So könnt ihr zum Beispiel mitten im Kampf ein kleines Magazin durch ein größeres auswechseln.

für eure Waffen mitnehmen und . So könnt ihr zum Beispiel mitten im Kampf ein kleines Magazin durch ein größeres auswechseln. Squads und Helden aus „Battlefield 2“ sollen zurückkehren und heißen Professionals . Die Helden sind in Klassen unterteilt und jede kann nur einmal per Squad vertreten sein.

aus „Battlefield 2“ sollen zurückkehren und heißen . Die Helden sind in unterteilt und jede kann nur vertreten sein. Jedes Mitglied eines Squads kann Fahrzeuge rufen

Crossplay soll es zum Release nicht geben

soll es zum Release nicht geben Dynamisches Wetter mit Tornados

mit Tornados Das Spiel soll 20 Jahre nach Battlefield 4 angesiedelt sein

Alle Infos sowie der angebliche Name sollten aber mit Skepsis betrachtet werden. Denn die ursprüngliche Quelle des Gerüchts ist nicht vertrauenserweckend.

Gewissheit werden wir aber bereits am 9. Juni haben, wenn EA und DICE endlich das Spiel enthüllen.