Battlefield 6: Was der geleakte Trailer über das Spiel verrät

Nachdem eine Zeit lang immer wieder neue Bilder aus dem Trailer zu Battlefield 6 auftauchten, ist jetzt das gesamte Video online gelandet. Allerdings wartet ihr mit dem Ansehen wohl besser ab, bis er offiziell erscheint. Denn die Qualität des Leaks lässt durchaus zu wünschen übrig. Wir haben dennoch einen Blick riskiert und fassen zusammen, was man bereits zum Gameplay ableiten kann.

Was sieht man im Trailer von Battlefield 6?

Fans des Spiels haben den Trailer bereits aufbearbeitet, die Audiospur synchronisiert und auch die Auflösung verbessert. Mit einem dicken schwarzen Balken über dem gesamten Bild müsst ihr dennoch leben. Eine derartig aufgehübschte Version könnt ihr euch etwa auf Reddit ansehen.

Das Setting: Das Video bestätigt allen voran die Gerüchte, dass der Militär-Shooter in der Neuzeit spielen wird. Ihr könnt entsprechend modernes Kriegsgerät wie etwa Flugapparate und entsprechende Schusswaffen erkennen, aber auch Roboterhunde. Letztere sind im Übrigen keine Zukunftsmusik. Die werden auch in der Realität bereits eingesetzt.

Erwartet Zerstörung: Seit Battlefield: Bad Company hat sich die Serie mit ihrer Zerstörung einen Namen gemacht. Die steht auch im Fokus des Trailers. Die beiden Fraktionen kämpfen hier um eine Startrampe für eine Rakete. Deren Abschuss geht allerdings schief und sie reißt ein ganzes Gebäude mit sich. Dadurch gehen wir davon aus, vergleichbare Ereignisse auch im Spiel selbst zu erleben. Unwahrscheinlich ist das nicht. Denn immerhin setzte bereits Battlefield 4 auf Zerstörung in einem ähnlichen Ausmaß.

Welches Equipment nutzen die Fraktionen? Ein Nutzer auf Reddit hat sich die eingesetzte Technik etwas genauer angesehen und kann sagen, welche Geräte im Spiel zum Einsatz kommen werden. Unter anderem wird es Ospreys geben, sowie Helikopter vom Typ AH-1. Bei der Rakete handelt es sich hingegen um eine chinesische „Long March 3B“, was auf China als eine der Fraktionen hindeutet. Der Roboterhund hingegen hat ziemlich eindeutig das berühmte Stück Technik von Boston Dynamics zum Vorbild.

Der Titel: Das Video endet schließlich mit der Einblendung des Spieltitels. Anstatt wie zu erwarten jedoch den Namen „Battlefield 6“ zu erblicken, wird einfach nur „Battlefield“ eingeblendet. Das könnte darauf hindeuten, dass sich der neueste Ableger als eine Art Neustart für die Serie versteht.

Wann gibt es offizielle Informationen?

Lange müsst ihr nicht mehr warten, bis es offizielle Informationen zu „Battlefield 6“ geben wird. Denn die teaserte der Entwickler bereits für die EA Play an, die im Juni 2021 stattfinden wird. Was genau euch dann erwartet, findet ihr in unserer News heraus.

Battlefield 6: Wir wissen jetzt, wann das Spiel offiziell vorgestellt wird! (Update)