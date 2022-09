House of the Dragon: Woran leidet König Viserys?

Der Eiserne Thron ist nun wahrlich kein bequemes Sitzmöbel. Fernab jedweden Sitzkomforts symbolisiert er vornehmlich die Machtstellung des Herrschers der Sieben Königslande. Und offenbar wird dieser in House of the Dragon auch König Viserys I. Targaryen zum großen Verhängnis.

Bereits in der ersten Folge zum Game of Thrones-Prequel „House of the Dragon“ ist zu sehen, dass König Viserys an einer tückischen Krankheit zu leiden scheint. Auf seinem Rücken klafft eine eitrige Wunde, dessen Heilung nur schleppend vonstatten zu gehen scheint.

Später schneidet sich der König am Eisernen Thron. Auch diese Verletzung zieht eine schwere Entzündung nach sich, sodass Viserys einige seiner Finger verliert. Die Maester kommen mit ihren Heilpraktiken nicht weiter. Das Kauterisieren der Wunden und Maden, die das tote Fleisch fressen, bringen ebenso wenig Heilung, wie Salben.

Woran leidet König Viserys I. Targaryen?

Die Verletzungen, die sich Viserys immer wieder zuzieht, haben schwere Folgen. Offenbar leidet der König unter einer Wundheilungsstörung, die für die Entzündungen verantwortlich ist und dafür sorgt, dass das umliegende Gewebe abstirbt.

Wie es zu dieser Erkrankung kommt, kann man nur mutmaßen. Es ist jedoch naheliegend, dass sie eine Begleiterscheinung von Inzest ist. Über viele Jahrhunderte hinweg gingen die Targaryens ausschließlich Verbindungen mit engen Verwandten ein, um ihre Blutlinie rein zu halten.

Krankheit mit Symbolcharakter?

Ferner besteht die Möglichkeit, dass König Viserys auch lediglich an wiederkehrenden Entzündungen leidet. Schließlich besteht der Eiserne Thron aus Schwertern und wird wohl kaum wöchentlich desinfiziert. Durch erneut eintretende Bakterien könnte sein Immunsystem immens geschwächt worden sein, dass seine Wunden nur schwer heilen.

Fernab jeder Mutmaßungen könnte das Leiden von König Viserys I. Targaryen auch einen Symbolcharakter haben. Er gilt als warmherziger Herrscher, der seine guten Absichten nur schwer umsetzen kann. Konflikte sitzt er lieber aus anstatt sich diesen zu stellen. Eine Schwäche, die durch sein Leiden sichtbar wird.

So geht es in House of the Dragon weiter

Infolge dessen wird der Tod von König Viserys auch der Auftakt des großen Konflikts um die Erbschaft des Eisernen Throns. Der Tanz der Drachen rückt Prinzessin Rhaenyra Targyryen, deren Onkel Deamon Targaryen, sowie Alicent Hightower (die zweite Frau von König Viserys) in den Fokus.