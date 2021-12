Horizon Forbidden West: Aloy bekommt es mit einer gigantischen Mecha-Schlange im neuen Trailer zu tun

Sony und Guerrilla Games bescherten den wartenden Fans bei den The Game Awards neues Futter, um den Heißhunger auf Horizon Forbidden West etwas zu stillen. Der neue Trailer zum postapokalyptischen Action-Rollenspiel hält epische Action bereit sowie eine Vielzahl gefährlicher Maschinen. Die eindrucksvollste neue Gefahr für Aloy dürfte dabei unzweifelhaft die riesige Mecha-Schlange sein.

Horizon Forbidden West: Neuer Trailer bei den The Game Awards

In „Horizon Forbidden West“ verlässt Aloy die heimischen Gefilde aus dem Serienerstling Horizon Zero Dawn und macht sich auf die Reise zur Westküste des Landes. Dort lauern nicht nur wesentlich gefährlichere und agilere Maschinenkreaturen, sie agieren obendrein durch eine Seuche aggressiv. Aloy muss sich also auf viele harte Kämpfe einstellen.

Unser Highlight im Trailer: Wir bekommen in dem Trailer eine Vielzahl von Maschinen zu Gesicht. Von Unterwasserdinos bis hin zu schwer gepanzerten Schildkröten. Aber hiermit hätten wir niemals gerechnet: Eine gigantische Mecha-Schlange! Ihren Schweif um einen Felsen gewickelt, blickt das epische Ungetüm Aloy mit rotleuchtenden Augen und messerscharfen Fangzähnen an.

Neue Outfits und tolle Optik: Zu sehen gab es zudem neue Outfits für Aloy. Ihr könnt die Kriegerin mit unterschiedlichen Kleidungsstilen ausstatten, um ihre Fertigkeiten in speziellen Kategorien zu verbessern. Waffen lassen sich außerdem an Werkbänken verbessern. So könnt ihr alles auf euren bevorzugten Kampfstil abstimmen, wenn ihr die atemberaubenden Landschaften erkunden. Das Video bot uns einen weiteren Blick auf die Unterwasserwelt, die luftigen Höhen und verschiedenen Biome.

Schaut euch den neuen Trailer zu Horizon Forbidden West hier an:

Live-Konzert bei den The Game Awards

Der neue Trailer wurde von einem kurzen Live-Konzert begleitet. Auf der Bühne spielte ein Orchester Musik aus dem Spiel. Reinhören lohnt sich definitiv. Ihr seht das Konzert am Ende des oben eingebetteten Videos.

„Horizon Forbidden West“ erscheint am 18. Februar 2022 für PS5 und PS4.