Darum spielt Horizon Forbidden West an der überfluteten Westküste der USA

Horizon Forbidden West spielt nur sechs Monate nach Horizon Zero Dawn, wagt sich mit dem Setting allerdings in neue Gefilde vor. Im zweiten Teil wird Aloy an die Westküste der USA reisen und sich unter anderem durch ein postapokalyptisches San Francisco kämpfen. Doch warum hat man sich überhaupt für diesen Ort entschieden?

Horizon Forbidden West: Der Grund für das Setting

Im Gespräch mit Hardware Zone erklärt Narrative Director Benjamin McCaw, warum Guerrilla Games diese Umgebung gewählt hat. Offenbar wollte man wohl einfach der DNA von Horizon weiterhin treubleiben und die ikonischen amerikanischen Wahrzeichen auch im Nachfolger erhalten.

„Und die Idee, ein postapokalyptisches San Francisco zu sehen, das von wunderschöner Natur überwuchert und voller tödlicher Maschinen ist, fühlte sich einfach wie eine natürliche Erweiterung dessen an, was wir im ersten Spiel gemacht haben.“ Benjamin McCaw gegenüber Hardware Zone

Mehr als nur San Francisco: Dennoch soll es bei den Wahrzeichen San Franciscos nicht bleiben. Die Ausschnitte, die in Trailern und der Gameplay-Demo gezeigt worden sind, sollen nur an der Oberfläche kratzen und bei Weitem nicht das ganze Ausmaß der offenen Spielwelt und den vielzähligen Orten wiedergeben. So soll es außerdem noch viele weitere vielgestaltige Gebietearten geben, in denen sich Fauna, Flora und Klima stark voneinander unterscheiden.

Horizon Forbidden West-Release doch erst 2022?

Wasser-Entwicklung hat Jahre in Anspruch genommen

In „Horizon Forbidden West“ werden wir mit Aloy zudem einige Zeit Unterwasser verbringen können, immerhin bietet Kalifornien genügend Strände mit Zugang zum Meer. Und in den 1.000 Jahren, die seit unserer Zeit vergangen sind, ist der Meeresspiegel deutlich gestiegen, hat viele Orte überflutet und damit auch den Lebensraum für einige neue Maschinenwesen geschaffen.

Um diese versunkenen Städte angemessen erkunden zu können, hat sich Guerrilla Games offenbar viele Gedanken über die Entwicklung des Wasser gemacht. In einem anderen Gespräch mit GQ verrät Game Director Mathijs de Jonge, dass die verantwortlichen Entwickler*innen wahrscheinlich Jahre damit verbracht haben, dass Wasser-Rendering und die Wellentechniken zu optimieren.

Wie lange kann man tauchen? Mit der Tauchmaske habt ihr keinerlei Sauerstoffbalken, der sich entleert, ihr könnt in „Horizon Forbidden West“ einfach solange die wunderschönen Unterwasserorte erkunden, wie ihr möchtet.

© SIE/Guerrilla Games

Wann erscheint Horizon Forbidden West? Noch wurde ein offizielles Releasedatum nicht bestätigt. Das Action-Rollenspiel soll sich zwar in der finalen Entwicklungsphase befinden und auf einem guten Weg sein, im Winter 2021 für PS4 und PS5 veröffentlicht zu werden, endgültig festlegen wollte Sony sich hierbei jedoch nach wie vor nicht.

