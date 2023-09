The Division 3: Ubisoft kündigt beiläufig Fortsetzung an

Wer sich in den letzten Stunden auf Twitter rumgetrieben hat, könnte über eine Nachricht von Massive Entertainment gestolpert sein.

Dort und in einem Beitrag im Ubisoft Blog wurde in einem Nebensatz die Entwicklung von Tom Clancy’s The Division 3 angekündigt. Eigentlich ging es in der Nachricht um einen anderen Neuzugang.

Julian Gerighty ist zurück für The Division 3

Ein scheinbar normaler Blogpost von Ubisoft entpuppt sich für „The Division“-Fans als großer Traum. Hauptsächlich geht es darum, dass der ehemalige Creative Director, Julian Gerighty, wieder zur Brand zurückkehren wird.

Scheinbar beiläufig wird erwähnt, dass er nach seiner Rückkehr als Executive Producer an verschiedenen Projekten mitarbeiten wird. Darunter die mobile Adaption, The Division Heartland und The Division 3.

Momentan arbeitet Gerighty an Star Wars Outlaws. Sobald der Titel veröffentlicht ist, wechselt er vollständig zurück zum „The Division“-Team.

„Gerightys Fokus liegt darauf, ein Team für Tom Clancy’s The Division 3 zusammenzustellen, das von Massive Entertainment geleitet wird und gleichzeitig sicherzustellen, dass Tom Clancy’s The Division 2 weiterhin gut unterstützt wird.“

Fans freuen sich auf The Division 3: „Ein Traum“

Genau so beiläufig wie der Blogpost kam auch der Tweet von Massive Entertainment. Die werden den dritten Teil der „The Division“-Reihe entwickeln und kündigten genau das kurzerhand auf Twitter an.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Die Fans des Shooters können es nicht glauben und freuen sich riesig auf den Titel.

„Ist das ein Schreibfehler? Oder habt ihr grade wirklich The Division 3 per Tweet angekündigt?“ @GI_Tweets „Das ist fast wie ein Traum!! Die The Division Reihe ist mein Lieblings-Looter-Shooter. Ich werde ab Tag eins dabei sein“ @GallerenJazz „DIVISION 3?! SEHE ICH DAS RICHTIG ODER TÄUSCHEN MICH MEINE AUGEN?! (Und Julian ist super)“ @iluminatethesky

Einen Releasezeitraum oder ähnlichen gibt es verständlicherweise noch nicht. Die Entwicklung wird erst richtig starten, wenn „Star Wars Outlaws“ das Licht der Welt erblickt.

Freut ihr euch auf The Division 3? Schreibt es uns in die Kommentare!