GTA 6: Rockstar bittet alle Mitarbeiter zurück ins Büro – Finale Phase der Entwicklung

Zwar wissen wir mittlerweile, dass GTA 6 irgendwann im kommenden Jahr erscheinen soll, einen genauen Termin hat uns Rockstar Games bislang allerdings nicht serviert.

Umso interessanter ist da ein neuer Bericht des bekannten Brancheninsiders Jason Schreier, der auf Bloomberg (hinter einer Paywall) veröffentlicht wurde. Demnach befindet sich die Entwicklung des Open-World-Titel in der finalen Phase der Entwicklung.

GTA 6: Schluss mit Homeoffice!

Wie Schreier berichtet, tritt Rockstar Games in den letzten Abschnitt der Entwicklung von „Grand Theft Auto VI“ ein. Aus diesem Grund haben die Verantwortlichen im Studio nun einige große Veränderungen vorgenommen.

Unter anderem bittet die Führung des Unternehmens alle Mitarbeiter für eine 5-Tage-Woche zurück in das Büro zu kommen. Dadurch möchte man sicherstellen, dass es keine weiteren Sicherheitsverstöße im Zusammenhang mit dem Projekt geben wird.

Schließlich haben die Verantwortlichen den riesigen Leak im September 2022, bei dem zahlreiche Gameplay-Video und weitere Details zu GTA 6 von den Servern entwendet wurden, ständig im Kopf. Eine ähnliche Katastrophe darf unter keinen Umständen noch einmal passieren. Vor allem nicht kurz vor der Fertigstellung des Titels.

Doch auch aus Produktivitätsgründen sei dieser Schritt für die Entwicklung von GTA 6 wichtig.

„Die Umsetzung dieser Änderungen bringt uns jetzt in die beste Position, um das nächste Grand Theft Auto in der Qualität und mit dem nötigen Feinschliff zu liefern, den es unserer Meinung nach braucht, zusammen mit einem Zeitplan, die dem Umfang und der Ehrgeiz des Spiels entspricht“, so Jenn Kolbe, Head of Publishing bei Rockstar, in einer internen Mitteilung an die Mitarbeiter zu diesem Thema.

Laut dem Bericht seien die Mitarbeiter allerdings weniger begeistert, was die Entscheidung ihres Arbeitgebers angeht. Denn die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass viele Arbeiten auch aus den eigenen vier Wänden heraus verrichtet werden konnten. Doch es dürfte ein allgemeines Interesse bestehen, GTA 6 möglichst nach Zeitplan zu veröffentlichen, schließen seien entsprechende Boni geplant.

Lediglich auf Grundlage des neuen Bloomberg-Berichts ist es schwer abzuschätzen, wann genau Rockstar Games beabsichtigt, „Grand Theft Auto VI“ zu veröffentlichen. Möglicherweise gibt es intern aber noch gar keinen konkreten Termin für die Veröffentlichung.

Denkbar wäre sogar, dass der Release weiter nach hinten geschoben wird, sollten in den kommenden Wochen oder Monaten Probleme bei der Entwicklung auftreten.

Doch aktuell ist die Rede davon, dass GTA 6 im Jahr 2025 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird. Eine PC-Version ist bislang nicht angekündigt worden. Schauen wir uns die Historie von Rockstar an, dürfte eine solche Fassung erst einige Monate, wenn nicht sogar Jahre nach den Konsolenversionen folgen.

