Der Donnerkiefer (Thunderjaw) gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Maschinen in Horizon Zero Dawn und darf dann natürlich auch nicht im Nachfolger Horizon Forbidden West fehlen. Wir zeigen euch in diesem Guide, wie ihr diese kolossale Kampfmaschine zu Altmetall zerschlagt!

Horizon Forbidden West Guide: Den Donnerkiefer besiegen

Der Donnerkiefer ist der T-Rex unter den Maschinen, denen sich Aloy entgegenstellen muss. Dieser gefährliche Kampfkoloss verfügt über sehr starke und schwere Fernkampfwaffen und Nahkampfangriffe und wird euch mit Sicherheit im Gefecht zum Schwitzen bringen. Unter anderem werdet ihr in der Hauptmission Faros Grab bei „Horizon Forbidden West“ sogar einen Spitzen-Donnerkiefer besiegen müssen – eine noch stärkere Variante in Schwarz.

© Sony Interactive Entertainment

Wichtigste Zielscheibe sollte für euch der große Scheibenwerfer am Rücken des Donnerkiefers sein, denn den könnt ihr mit genug Reißschaden abtrennen und selbst als schwere Waffe gegen diese Maschine nutzen. Auf diese Weise macht ihr ihm schonmal ordentlich Schaden und beraubt ihm der Möglichkeit, selbst die Sperrfeuer mit den Sprengscheiben einzusetzen. Anschließend solltet ihr euch darauf konzentrieren, die Schnellfeuerkanonen an seinem Kiefer zu zerstören, um seine Fernkampfangriffe damit fast vollständig zu deaktivieren.

Seine Schweifspitze könnt ihr ebenfalls mit genügend Schaden abtrennen, der darüber hinaus als wichtiger Rohstoff für Waffen- und Outfitverbesserungen dient. Der Radar auf dem Rücken kann ebenfalls zerstört werden, damit eure Fokussignale nicht gestört werden.

© Sony Interactive Entertainment

Nun solltet ihr euch auf die explosiven Bauteile konzentrieren: Am Bauch der Maschine befindet sich der Kühlsaft-Kanister. Trefft ihn mit seinem Frostpfeil für eine Elementarexplosion. Direkt unterhalb des großen Scheibenwerfers befindet sich der Leuchtsprenger-Kanister, der mit einem Plasmapfeil zur Explosion gebracht werden kann. An der Unterseite des Schweifes findet ihr die Zünder, die mit einem Schuss mit einem Schockpfeil explodieren. Mit den Explosionen dieser Bauteile könnt ihr der Maschine nochmal ordentlich Schaden verabreichen.

Generell ist der Donnerkiefer schwach gegenüber Löschwasser- und Säureschaden. Zudem könnt ihr die Überbrückung an der Kappa-Brutstätte freischalten.