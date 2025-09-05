Hollow Knight: Silksong – Entdecke geheime Türen und Regionen mit dem Schlüssel!

In Hollow Knight: Silksong, dem mit Spannung erwarteten Nachfolger von Team Cherry, erwartet dich eine neue Herausforderung: den Geheimnissen des Einfachen Schlüssels auf die Spur zu kommen. Dieser Schlüssel kostet dich zu Beginn des Spiels stolze 500 Rosenkränze, wenn du ihn von Pebb in Bone Bottom erwirbst. Doch was öffnet er? In einem Metroidvania wie Silksong könnte er sowohl verborgene Bereiche freischalten als auch dir frühzeitig Zugang zu späteren Spielregionen gewähren.

Geheime Orte in den Tiefen von Pharloom

Wo kann der Einfache Schlüssel verwendet werden? In den unteren Regionen von Pharloom gibt es zwei Orte, an denen du den Einfachen Schlüssel einsetzen kannst. Diese Orte versprechen nicht nur neue Herausforderungen, sondern auch spannende Entdeckungen.

Der erste Ort befindet sich direkt oberhalb von Bone Bottom. Um dorthin zu gelangen, benötigst du die Swift Step-Fähigkeit aus den Tiefen Docks. Sobald du diese Fähigkeit besitzt, kannst du folgenden Weg nehmen:

Reise zur Marrow Bellway und begebe dich nach links durch Mosshome.

Am Ende lässt du dich an den Pilgerfeinden vorbei nach unten fallen.

Gehe sofort nach links, um dich über Bone Bottom zu finden.

Springe bis zum Rand des Abgrunds und nutze den Luft-Dash, um den hängenden Käfig zu erreichen, bevor du erneut dashst, um die andere Seite zu erreichen.

Geh durch den Eingang und verstecke dich unter einer Plattform vor dem säurespuckenden Käfer, dann sprinte zum Ende, um ihn zu vermeiden.

Im nächsten Raum findest du die verschlossene Tür auf der linken Seite, die dich zur Region Wormways führt.

Tiefe Docks und weiteres Unbekanntes

Was verbirgt sich hinter der zweiten verschlossenen Tür? Der zweite Ort befindet sich auf der unteren rechten Seite der Tiefen Docks, nach dem Miniboss mit der klingelnden Glocke und den Schmiedefeinden. Um dorthin zu gelangen:

Reise zur Tiefen Docks Bellway.

Gehe nach rechts über die Tiefen Docks und betätige den Hebel, um nach unten zu fallen, anstatt weiter zu Lace zu gehen.

Nimm die Aufzüge nach unten und gehe nach rechts, um die Miniboss-Arena zu finden.

Gehe weiter an der Arena vorbei und über das Lavafeld, um die Tür zu finden.

Der genaue Ort, wohin diese Tür führt, ist mir noch unbekannt, da ich meinen einzigen Schlüssel von Pebb für die Tür oberhalb verwendet habe. Ich werde diesen Abschnitt aktualisieren, sobald ich einen weiteren Schlüssel finde.

Was denkst du über die Geheimnisse von Hollow Knight: Silksong? Hast du bereits einen Schlüssel gefunden oder weitere geheimnisvolle Orte entdeckt? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!