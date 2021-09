Herr der Ringe-Serie erhält Original-Musik der Peter Jacksons Film-Trilogien

Amazon arbeitet derzeit mit Hochdruck an einer Herr der Ringe-Serie nach J. R. R. Tolkiens Mittelerde-Romanen. Nachdem bereits die Dreharbeiten an den Originalschauplätzen der Film-Trilogien „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ in Neuseeland stattfanden, dürfen sich Fans nun auch auf den Original-Score der Filme von Peter Jacksons freuen: Amazon holt Komponisten Howard Shore an Bord der HdR-Serie, der für den Soundtrack der HdR-Filme mit drei Oscars prämiert wurde.

Einen konkreten Titel hat die „Herr der Ringe“-Serie von J.D. Payne und Patrick McKay zwar noch immer nicht, dafür steht nun ein Starttermin fest: Am 2. September 2022 dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen in Mittelerde freuen. Geplant sind 8 bis 10 Episoden der ersten Staffel, eine zweite Staffel ist bereits in Arbeit.

Erste Story-Details zur Herr der Ringe-Serie

Die Handlung ist während des Zweiten Zeitalters der Mittelerde-Saga angesiedelt und spielt somit tausende Jahre vor den Ereignissen aus „Der Herr der Ringe“. Erzählt wird die Entstehungsgeschichte Mittelerdes nach der Buchvorlage „Das Silmarillion“. Im Mittelpunkt steht das Erstarken des dunklen Lords Sauron, die Herstellung der Ringe der Macht sowie der Untergang der Insel Númenor.

Kürzlich wurde ein erstes Bild zur Serie veröffentlicht, das einen Blick auf die malerische Landschaften von Mittelerde wirft. Bei der abgebildeten Stadt handelt es sich möglicherweise um Armenelos – die größte Stadt Númenors. Im Hintergrund sind zwei leuchtende Bäume zu sehen, die für die beiden Bäume von Valinor stehen könnten, Laurelin, der Goldene und Telperion, der Weiße. Sie gelten in Tolkiens Silmarillion als wichtigste Lichtquellen der gesamten Welt und befinden sich in der Nähe der prachtvollen Stadt Valmar.

Erstes Bild der HdR-Serie © Amazon

Erste Besetzung: Bekannte und neue Charaktere enthüllt

In der Serie wird Morfydd Clark („His Dark Materials“) die Hauptrolle als junge Galadriel übernehmen, in den Filmen von Cate Blanchett dargestellt. Die mächtige Elbin ist bekannterweise die Herrin des Waldes von Lórien und für ihre Weisheit und Güte berühmt. Sie gehört zu den Ältesten Elben in Mittelerde und maßgeblich an der Entstehungsgeschichte Mittelerdes im Zweiten Zeitalter beteiligt.

Zur weiteren Besetzung gehören Nazanin Boniadi („Iron Man“), Robert Aramayo („Game of Thrones“) und Maxim Baldry („Years and Years“) neben einigen anderen. Über deren Rollen wird aber noch nichts verraten. So bleibt auch die Besetzung des dunklen Lords Sauron ein gut gehütetes Geheimnis.

Amazon plant mit mindestens 5 Staffeln der Fantasyserie, die schon jetzt mit einem Budget von rund einer Milliarde US-Dollar zu den teuersten Serien-Produktionen aller Zeiten gehört. Bis ein erster Trailer erscheinen wird, dürfte es aber leider noch eine Weile dauern.

Herr der Ringe-Serie: Alle Infos zu Start, Cast, Story und Release