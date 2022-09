The sun is fast falling beneath trees of stone

The light in the tower no longer my home

Past eyes of pale fire, black sand for my bed

I trade all I’ve known for the unknown ahead



Call to me, call to me lands far away

For I must now wander this wandering day

Away I must wander this wandering day



Of drink I have little and food I have less

My strength tells me no, but the path demands yes

My legs are so short and the way is so long

I’ve no rest nor comfort, no comfort but song



Sing to me, sing to me lands far away

Oh rise up and guide me this wandering day

Please promise to find me this wandering day



At last comes their answer, through cold and through frost

That not all who wonder or wander are lost

No matter the sorrow, no matter the cost

That not all who wonder or wander are lost

Die Sonne versinkt hinter Bäumen aus Stein

Das Licht unseres Turms winkt nicht länger mich heim

Bleich lodern die Flammen aus Asche mein Bett

Was einst ich geliebt hab ist für immer weg



Hört ihr mich hört ihr mich Lande so weit

ich muss wieder wandern egal ob bereit

die Wanderungstage sind finsterste Zeit



Es plagt mich der Hunger die Füße tun weh

Das Herz ist verzagt doch der Pfad verlangt geh

Mit Beinen so kurz auf dem Weg der so lang

kann eins mich nur trösten ein Lied und sein Klang



Sing zu mir sing zu mir lange so weit

oh stößt und beschützt mich durch finsterste Zeit

versprecht mich zu finden und gebt mir Geleit



Da endlich ihr ruf dringt durch Kälte und Eis

der allen die wandern ein Wunder verheißt

trotz all deiner Mühsal blick stetig nach vorn

Es ist nicht ein jeder der wandert verloren.