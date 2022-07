Herr der Ringe: Die Ringe der Macht – neuer Teaser-Trailer veröffentlicht

Am 2. September 2022 startet die Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bei Amazon Prime Video. Nachdem uns in den vergangenen Wochen und Monaten bereits ein paar Bild-Häppchen serviert wurden, gab es vor wenigen Tagen einen neuen Trailer. Dieser war zunächst nur Prime-Kunden und Kundinnen vorbehalten, ist inzwischen jedoch öffentlich.

Hierbei handelt es sich jedoch lediglich um eine Vorschau zu einem längeren Trailer, der am 14. Juli 2022 veröffentlicht wird.

Im Fokus des kurzen, aber spannenden Sneak Peek steht ein Komet, der vom Himmel fällt. Hobbits, Zwerge, Menschen, Elben – sämtliche Bewohner*innen Mittelerdes verfolgen dieses bedrohliche Schauspiel mit Argwohn.

Was genau es damit auf sich hat und was infolgedessen passiert, wird in dem einminütigen Video nicht gezeigt. Vielleicht verrät der für diese Woche angekündigte, längere Trailer etwas mehr. Spätestens im September sind wir aber sicher schlauer.

Worum geht es in Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht?

Die Handlung spielt im Zweiten Zeitalter von Mittelerde und somit mehrere tausend Jahre vor den Geschehnissen der Herr der Ringe-Trilogie und den Filmen Der Hobbit.

Als Vorlage für die Serie dienen zum einen das Silmarillion, zum anderen der Prolog des Herr der Ringe-Romans, sowie Notizen von J.R.R. Tolkien, die posthum von dessen Sohn veröffentlicht wurden.

Diese Vorlagen erzählen vom Schmieden des Einen Ringes durch Sauron, dessen Niederlage in der Schlacht am Fuße des Schicksalsberges und wie der Ring der Macht schließlich in den Besitz Isildurs (Vorfahr Aragorns) gelangte. Des Weiteren wird (im Silmarillion) vom Aufstieg und Untergang von Númenors erzählt.

Herr der Ringe: So reagieren Fans, die Teile der Amazon-Serie schon sehen konnten

Hierbei werden wir auch auf bereits bekannte Namen des „Herr der Ringe“-Universums treffen: Galadriel, Elrond und bereits erwähnter Isildur sind nur einige davon.

Was uns letztlich genau erwartet, liegt noch im Verborgenen. Laut Serienschöpfer JD Payne, seien jedoch bereits fünf Staffeln für das Mittelerde-Epos geplant, wobei die erste Staffel acht Folgen umfassen soll.