Tolkien-Fans fiebern bereits dem Start der neuen Herr der Ringe-Serie von Amazon entgegen, die am 2. September bei Prime Video an den Start geht. Die aufwendig gestaltete Fantasyserie Die Ringe der Macht erzählt die Vorgeschichte der preisgekrönten Film-Trilogien „Der Herr der Ringe” und „Der Hobbit” von Regisseur Peter Jackson.

Passend zur Serie ist jetzt ein neues Buch The Fall of Númenor aus der umfangreichen Mittelerde-Saga des verstorbenen J.R.R. Tolkiens angekündigt, das rund 44 Jahre nach der Veröffentlichung von dessen „The Silmarillion” posthum erscheint.

Fans können darin noch einmal die enthaltenen Geschichten über den Untergang der Insel Númenor, die Ringe der Macht und das Erstarken von Sauron nachlesen, die im Zentrum der neuen Serie stehen.

„The Fall of Númenor” von J.R.R. Tolkien erscheint am 4. Oktober im HdR-Verlag HarperCollins im Buchhandel. Schon jetzt könnt ihr das Buch etwa bei Amazon vorbestellen.

Darum geht es im neuen Tolkien-Buch

Das neue Tolkien-Buch The Fall of Númenor: And Other Tales from the Second Age of Middle-earth basiert auf den bekannten Geschichten aus dem Zweiten Zeitalter, dass im Silmarillion enthalten ist.

Sein inzwischen ebenso verstorbener Sohn Christopher Tolkien, der nach dem Tod seines Vaters streng über dessen Werke und dem Nachlass wachte, fasst bereits mit der Buchreihe „The History of Middle-earth” die einzelnen Geschichten zusammen.

Dessen sechstes Kapitel „The Tale of Years of the Second Age“ diente nun als Vorlage für das neue Tolkien-Buch „The Fall of Númenor“ von Herausgeber Brian Sibley.

Hier wurden die Originaltexte von J.R.R. Tolkien verwendet – angereichert mit 11 farbigen Zeichnungen des legendären Künstlers Alan Leeon, der bereits die fantastischen Grafiken in den Tolkien-Originalausgaben „Der Herr der Ringe” und „Der Hobbit” beisteuerte. Zudem wirkte er mit seinen Darstellungen als Vorlage für die HdR-Filmen mit, wofür er mit einer Oscar-Auszeichnung belohnt wurde.

Erster Teaser-Trailer zur Herr der Ringe-Serie bei Amazon ist da!

Erste Story-Details: Darum geht es in der HdR-Serie

Die Prequel-Serie ist während des Zweiten Zeitalters angesiedelt und spielt somit tausende Jahre vor den Ereignissen aus „Der Herr der Ringe“-Trilogie.

Gezeigt wird die Entstehungsgeschichte von Mittelerde, in der Elben, Zauberer und Zwerge die Königreiche von Mittelerde besiedelten. Das Schmieden der Ringe der Macht, zu dem auch der schicksalsträchtige Eine Ring gehört, der Aufstieg des dunklen Herrschers Sauron ebenso wie die epische Geschichte der Insel Númenor und die letzte Allianz von Elben und Menschen zu Gesicht stehen im Zentrum der Serie.

Die Handlung folgt der jungen Elben Galadriel, die gemeinsam mit Elrond einen wichtige Part in der Entstehungsgeschichte von Mittelerde übernimmt.

Weitere bekannte Charaktere sind etwa der Zwergen-Anführer Durin IV von Kazhad-dum, besser bekannt als die berühmten Minen von Moria, sowie Isildur, ein Vorfahre Aragorns und späterer König von Gondor, der im Verlauf der Geschichte eine tragische Figur im Kampf gegen Sauron spielt.

Mit dabei ist auch Celebrimbor, der Ringschmied, der unter anderem auch aus dem Videospiel Mittelerde: Mordors Schatten bekannt sein dürfte.