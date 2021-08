Er hat Making-of-Bücher zu „Alien“, „Indiana Jones“, Star Wars und noch viel mehr geschrieben: Am 28. Juli 2021 ist der Bestseller-Autor J.W. Rinzler gestorben. Er wurde 58 Jahre alt und hinterlässt seine Eltern, Geschwister, Frau, Kinder und einen Enkel. Lange hat er wohl gegen den Krebs gekämpft, nun ist er der Krankheit dann letzten Endes anscheinend erlegen.

J.W. Rinzler, Autor von Making of Star Wars & Co. ist gestorben

Seine Karriere: Jonathan Rinzler hat unter dem Namen J.W. Rinzler geschrieben. Geboren wurde er am 17. August 1962. Zunächst studierte er Malerei, machte seinen Bachelor- und Master-Abschluss an der New York University allerdings in vergleichender Literaturwissenschaft. Im Jahr 2001 stieß er zu Lucasfilm und wurde dort Executive Editor bei Lucasbooks.

Allerdings wusste Jonathan Rinzler zunächst gar nicht, dass es eine derartige Abteilung bei Lucasfilm gibt. Er habe auch keinerlei Ahnung vom erweiterten Buch-Universum (dem Expanded Universe) rund um die „Star Wars“-Filme gehabt. Stattdessen sei er einfach nur ein Fan von „American Graffiti“ und den „Star Wars“-Streifen gewesen.

Er hat in seiner Zeit bei Lucasbooks über 100 verschiedene „Star Wars“-Bücher als Editor bearbeitet. Selbst geschrieben hat er aber natürlich auch jede Menge.

Sarah writing: Jonathan passed away on July 28th after a nearly one-year battle with pancreatic cancer. Thank you to all for your support and love. https://t.co/e0R0JBOjpy — J. W. Rinzler (@jwrinzler) August 4, 2021

J.W. Rinzlers Werke: Insgesamt hat J.W. Rinzler über 25 Bücher geschrieben. Dazu zählen auch einige Titel, die keine Sachbücher waren, wie zum Beispiel „All Up“ sowie die gemeinsam mit Mike Mayhew entstandene Graphic Novel „The Star Wars“. Drei seiner Bücher wurden zum New York Times-Bestseller, eines zum London Times-Bestseller.

Insbesondere für sein Buch The Making of Star Wars wurde Jonathan Rinzler bekannt. Es wurde nicht nur zum Bestseller, sondern auch mit Lob überschüttet. Es habe neue Standards gesetzt und vor allem mit in die Tiefe gehenden Interviews sowie ausführlichen Recherchen in den Archiven gepunktet.

Zusätzlich zu den vielen Büchern über Star Wars und Indiana Jones hat J.W. Rinzler auch über viele andere Film-Franchises geschrieben. Unter anderem stammen die folgenden Bücher von ihm: „The Making of Aliens“, „The Making of Planet of the Apes“, „The Making of Stanley Kubrick’s The Shining“, und „Howard Kazanjian: A Producer’s Life“.