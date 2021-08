Herr der Ringe-Serie: Starttermin und erstes Bild veröffentlicht

Die „Herr der Ringe“-Serienadaption von Amazon hat endlich einen offiziellen Starttermin. Ein erstes Bild stimmt zudem auf die Prequel-Serie der Kino-Trilogie um Mittelerde ein und verrät endlich einige weitere Details zur Handlung.

Herr der Ringe-Serie startet im Herbst 2022

Via Twitter haben die Verantwortlichen endlich den Starttermin zur „Herr der Ringe“-Serie verraten, die sich seit geraumer Zeit für Amazon Prime Video in Entwicklung befindet. Mittlerweile wurden die Dreharbeiten der Serie aus der Feder von J.D. Payne und Patrick McKay abgeschlossen.

Wann startet die Herr der Ringe-Serie? Die Serie feiert am 2. September 2022 Premiere und soll in 8 bis 10 Episoden erscheinen. Fans der Vorlage müssen sich also noch rund ein Jahr für eine erneute Reise durch Mittelerde gedulden.

Neben dem Releasetermin und einem ersten Bild tappen Fans bezüglich des Inhalts der Serie allerdings noch im Dunklen. Abgesehen von einer groben Synopsis sind bislang kaum Details zur Handlung bekannt.

Was zeigt die Herr der Ringe-Serie?

Die Handlung der Serie spielt tausende Jahre vor der „Herr der Ringe“-Filmtrilogie und erzählt von Mittelerde im Zweiten Zeitalter. Thematisiert werden dabei unter anderem die Erstarkung des dunklen Herrschers Sauron, der Untergand der Inselgruppe Númenor und die Herstellung der Ringe der Macht.

Was verrät das neue Bild über die Handlung?

Zusätzlich zu den malerischen Landschaften könnte das neu veröffentlichte Bild auch weitere Details zur Handlung verraten haben. Es zeigt eine Stadt, bei der es sich möglicherweise um Armenelos handeln könnte – die größte Stadt Númenors.

Bei genauerer Betrachtung stechen allerdings die beiden leuchtenden Bäume im Hintergrund ins Auge. Sehen wir hier die leuchtenden Bäume von Valinor? Laurelin, der Goldene und Telperion, der Weiße. Sie gelten im Silmarillion als wichtigste Lichtquellen der gesamten Welt und befinden sich in der Nähe der prachtvollen Stadt Valmar („die Glockenreiche“).

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021

Es ist also davon auszugehen, dass das erste Bild zu „Herr der Ringe“-Serie Valmar zeigt. Wer die Person im weißen Mantel ist, kann derzeit allerdings nur gemutmaßt werden. Handelt es sich möglicherweise um einen der ersten Elben?

Diese Details deuten darauf hin, dass wir hier Elemente aus dem Ersten Zeitalter von Mittelerde zu sehen bekommen. Während sich der Hauptteil der Serie im Zweiten Zeitalter abspielt, könnte die gezeigte Szene aus dem Prolog stammen und die Vorgeschichte beleuchten. Alle bisherigen Infos zur Serie, wie der Cast und mehr, findet ihr hier:

