Helldivers 3 nicht in Planung – Helldivers 2 erhält kontinuierlich Updates

In einer kürzlich geteilten Ankündigung hat Arrowhead Game Studios, der Entwickler von Helldivers 2, bestätigt, dass derzeit keine Pläne für eine Fortsetzung namens Helldivers 3 existieren. Diese Neuigkeit könnte für einige von euch, die auf eine Fortsetzung gehofft haben, enttäuschend sein. Doch für alle, die Helldivers 2 noch aktiv spielen, bedeutet dies, dass das Spiel weiterhin umfangreiche Updates und Unterstützung erhalten wird.

Helldivers 2: Ein Blick auf die aktuelle Lage

Was macht Helldivers 2 so besonders? Helldivers 2, das im Februar 2024 für PlayStation 5 und Windows veröffentlicht wurde und im August 2025 für die Xbox Series X/S, hat sich als kritischer und kommerzieller Erfolg erwiesen. Mehr als 15 Millionen Kopien wurden verkauft, und das Spiel erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Es ist ein kooperativer Third-Person-Shooter, der im 22. Jahrhundert spielt und euch in die Rolle der Helldivers versetzt, einer Eliteeinheit, die gegen Bedrohungen der Menschheit kämpft.

Das Spiel bietet eine Vielzahl von Missionen, die aus prozedural generierten Leveln bestehen, in denen ihr gegen Horden von Feinden kämpft. Ihr habt die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad eurer Einsätze von „Trivial“ bis „Super Helldive“ zu wählen. Helldivers 2 ist bekannt für seine intensiven kooperativen Multiplayer-Erlebnisse mit bis zu vier Spielern und bietet optionale Cross-Play-Funktionen.

Keine Pläne für eine Fortsetzung

Warum gibt es keine Pläne für Helldivers 3? Laut Shams Jorjani, dem derzeitigen CEO von Arrowhead Game Studios, gibt es keine Pläne für Helldivers 3, da das Studio beabsichtigt, Helldivers 2 weiterhin mit frischen Updates zu versorgen. Jorjani zieht Parallelen zu RuneScape, einem Spiel, das über 25 Jahre hinweg kontinuierlich aktualisiert wurde und somit zu einem „Forever Game“ wurde.

Arrowhead hat bereits mehrere Updates für Helldivers 2 veröffentlicht, darunter „Into the Unjust“, das neue Feinde, Welten und Missionen hinzufügt. Dies zeigt, dass das Studio entschlossen ist, das Spiel langfristig zu unterstützen und zu erweitern.

Zukünftige Updates und Herausforderungen

Welche neuen Features erwarten dich in Helldivers 2? Gerüchten zufolge sollen in Zukunft bedeutende Anpassungsfunktionen in Helldivers 2 integriert werden, wie zum Beispiel die Farbgestaltung von Schiffen, Rüstungen und Waffen. Obwohl diese Informationen noch nicht offiziell bestätigt wurden, zeigen sie das Engagement des Studios, das Spielerlebnis zu erweitern.

Obwohl die kontinuierlichen Updates positiv sind, gibt es auch Herausforderungen. Die Steam-Bewertungen des Spiels sind derzeit „Gemischt“, hauptsächlich aufgrund von Performance-Problemen auf dem PC. Arrowhead ist sich dieser Probleme bewusst und arbeitet an Verbesserungen, obwohl noch kein Zeitrahmen für die Behebung dieser Probleme bekannt ist.

Was hältst du von den Plänen für Helldivers 2? Teile deine Meinung in den Kommentaren!