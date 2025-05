Helldivers 2 Update – Rüstungsverbesserungen und Bugfixes für bessere Stabilität

Helldivers 2 hat kürzlich ein neues Update erhalten, das darauf abzielt, viele der seit dem vorherigen Update auftretenden Fehler zu beheben. Das sogenannte „Heart of Democracy“-Update war eines der bisher größten Updates des Spiels, weshalb es nicht überraschend ist, dass neue Bugs entdeckt wurden. Obwohl dieses Update relativ klein ist, werden die Korrekturen das Spielerlebnis in Helldivers 2 erheblich verbessern. Spieler können davon ausgehen, dass Probleme in verschiedenen Bereichen angesprochen werden. Das Update ist jetzt live, was bedeutet, dass Spieler es herunterladen und schnell wieder in die Action eintauchen können, um Super Erde zu retten. Fans können beruhigt sein, dass der kürzlich entdeckte Emote-Bug mit diesem Update nicht behoben wurde.

Verbesserungen der Rüstungen

Welche Änderungen gibt es bei den Rüstungen? Eine bedeutende Änderung betrifft mehrere Rüstungspassivfähigkeiten, die mit diesem Update implementiert wurden. Spieler können nun eine erhöhte Nachladegeschwindigkeit und Nahkampfschaden genießen, wenn sie die Masters of Ceremony-Rüstung verwenden, dank zweier neuer Vorteile. Arrowhead Studio plant, zu beobachten, wie sich dies auf das Spiel auswirkt, und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.

Diese Änderungen wurden basierend auf dem Feedback der Spieler vorgenommen. Die neuen Vorteile umfassen eine um 30 % erhöhte Nachladegeschwindigkeit der Primärwaffen und eine um 50 % erhöhte Nahkampfschaden. Diese Änderungen sollen den Dienst an Super Erde unterhaltsam und lohnend gestalten.

Fehlerbehebungen

Welche Fehler wurden behoben? Das Update heute hat Bugs in verschiedenen Bereichen innerhalb von Helldivers 2 behoben, darunter Abstürze und Soft-Locks. Diese Fehler verhinderten, dass Spieler mit verschiedenen Teilen des Spiels interagieren konnten. Die Fehlerbehebungen betreffen auch Probleme mit Gegnern, einschließlich Leviathans, sowie Waffen und Strategemen. Weitere allgemeine Korrekturen wurden vorgenommen, um die Stabilität, die Wegfindung von Freunden und Feinden und mehr zu verbessern.

Zu den behobenen Fehlern gehören unter anderem Abstürze, die durch das zu schnelle Durchsuchen und Interagieren mit dem Waffenkonfigurationsmenü verursacht wurden, sowie Abstürze, die beim Beenden einer „Take down overship“-Mission nach einem Beitritt mitten in der Sitzung auftreten konnten. Außerdem wurden Abstürze behoben, die beim Beitritt zu einer laufenden „Repel invasion fleet“-Mission auftreten konnten.

Weitere Details zu den Korrekturen

Wie beeinflussen diese Korrekturen das Spielerlebnis? Die Korrekturen umfassen auch, dass Leviathane in Verteidigungsmissionen keine Stromgeneratoren mehr angreifen und ein Problem mit der Wegfindung von Feinden beim militärischen Uplink-Ziel behoben wurde. Bei den Waffen und Strategemen wurde ein Problem behoben, bei dem Waffen nach dem Wechseln der Ausrüstung nicht nachgeladen wurden, während ein aktiver Strategem-Ball gehalten wurde.

Zusätzlich wurde die Stabilität bei Stadtmissionen verbessert, bei denen ein Leviathan auftritt. Ein Problem, bei dem Spieler manchmal die Verbindung verloren, wenn mehrere Leviathane in der Mission vorhanden waren, wurde behoben. Auch ein Problem mit der feindlichen und freundlichen Wegfindung rund um die Shuttlebay-Position wurde korrigiert.

Einbindung der Community

Wie kannst du als Spieler mitwirken? Arrowhead Studio hat das Feedback der Spieler bei diesen Änderungen für Helldivers 2 berücksichtigt. Spieler werden ermutigt, weiterhin Feedback zu geben, um das Spiel weiter zu verbessern. Diese Änderungen sind ein weiterer Schritt, um ein zufriedenstellendes Erlebnis zu schaffen, insbesondere die Änderung der Rüstungspassivfähigkeiten.

