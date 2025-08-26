Helldivers 2 jetzt auf Xbox – Vermeide diese 5 häufigen Spielerfehler!

Helldivers 2 ist ein kooperatives Third-Person-Shooter-Videospiel von Arrowhead Game Studios, das von Sony Interactive Entertainment veröffentlicht wurde. Es handelt sich um die direkte Fortsetzung von Helldivers aus dem Jahr 2015. Das Spiel ist im 22. Jahrhundert angesiedelt und folgt den Helldivers, einer Truppe von Stoßtruppen, die entsandt werden, um verschiedene Bedrohungen für die Menschheit zu bekämpfen und verwaltete Demokratie zu verbreiten. Helldivers 2 wurde am 8. Februar 2024 für PlayStation 5 und Windows veröffentlicht und erntete sowohl kritischen als auch kommerziellen Erfolg. Ab dem 26. August 2025 wird das Spiel auch für Xbox Series X und S verfügbar sein, was es neuen Spielern ermöglicht, sich in die chaotische und anspruchsvolle Welt von Helldivers 2 zu stürzen.

Die häufigsten Fehler vermeiden

Welche Fehler solltest Du in Helldivers 2 vermeiden? Es gibt fünf kritische Fehler, die dir in Helldivers 2 zum Verhängnis werden können. Diese Fehler gilt es zu vermeiden, um deine Chancen auf erfolgreiche Missionen zu erhöhen. Hier sind die Top 5 Fehler, die du als Xbox-Spieler unbedingt vermeiden solltest.

Anti-Rüstungswaffen nicht vernachlässigen

Warum sind Anti-Rüstungswaffen wichtig? Selbst auf niedrigeren Schwierigkeitsgraden kann ein stark gepanzerter Feind eine erfolgreiche Mission schnell in eine chaotische Flucht oder einen totalen Verlust verwandeln. Ohne Anti-Rüstungswaffen bist du stark eingeschränkt, was die Flexibilität und das Überleben deines Teams betrifft. Auf höheren Schwierigkeitsgraden erwarten erfahrene Spieler, dass jeder dazu beiträgt, die gefährlichsten Feinde zu besiegen, insbesondere die stark gepanzerten.

Das bedeutet nicht, dass du jedes Mal das rückstoßfreie Gewehr mitnehmen musst, aber deine Ausrüstung sollte etwas enthalten, das in der Lage ist, Rüstungen zu durchbrechen, sei es ein Stratagem, deine Zweitwaffe oder ein starker Wurfgegenstand. Das Auslassen von Anti-Rüstungswerkzeugen führt schnell dazu, dass du aus der Lobby geworfen wirst.

Barrage-Stratagems nicht rücksichtslos einsetzen

Was ist bei Barrage-Stratagems zu beachten? Barrage-Stratagems sind darauf ausgelegt, massive Bereiche der Karte mit kontinuierlichen Sprengstoffen zu bedecken und sind daher fantastische Werkzeuge, um Feindlager zu räumen oder Schwärme von Feinden abzuwehren. Sie sind perfekt, um große Insektenschwärme zu zerstören oder einen Automaten-Außenposten zu besiegen, aber sie bergen ein großes Risiko. Sie töten deine Teamkameraden sofort, oft unabsichtlich, wenn sie zu nah sind.

Wenn du eines einsetzen möchtest, überprüfe vorher deine Umgebung. Stelle sicher, dass dein Team weit genug entfernt ist. Der Indikator zeigt nicht den vollständigen Explosionsradius an, also sei vorsichtig. Wenn du ein Barrage-Marker auf der Karte siehst, zögere nicht. Verlasse sofort den Bereich, um Teamverluste zu vermeiden.

Tote Teamkameraden nicht wahllos wiederbeleben

Wie solltest du das Reinforcement-Stratagem richtig einsetzen? Der Tod ist in Helldivers 2 unvermeidlich, und wenn es passiert, muss jemand in deinem Team die Gefallenen mit dem Reinforcement-Stratagem zurückholen. Dieses Stratagem ist kostenlos und für alle verfügbar, aber wie du es einsetzt, ist entscheidend. Wenn möglich, versuche, deine Teamkameraden in der Nähe des Ortes wiederzubeleben, an dem sie gestorben sind. So können sie ihre vollständige Ausrüstung, einschließlich ihrer Unterstützungswaffe und ihres Rucksacks, zurückerlangen.

In einigen Fällen ist es zu gefährlich, jemanden direkt bei seiner Ausrüstung abzusetzen, oder das gesamte Team ist ausgelöscht und das Überleben hat Vorrang. In diesen Fällen kann es notwendig sein, ohne die Ausrüstung weiterzumachen. Wenn es jedoch sicher möglich ist, jemanden in der Nähe seiner Ausrüstung zurückzubringen, solltest du es unbedingt tun, um Zeit zu sparen und die Frustration zu reduzieren.

Forschungssamples nicht ignorieren

Warum sind Forschungssamples entscheidend? Samples sind eine der wichtigsten Fortschrittsformen in Helldivers 2. Sie werden verwendet, um dein Zerstörer-Schiff zu verbessern, was wiederum die Effektivität deiner Stratagems und Ausrüstung in allen Missionen erhöht. Diese Upgrades sind permanent und bleiben bestehen, sobald sie erworben wurden.

Als neuer Spieler wirst du eine große Menge davon benötigen, also mach es dir zur Gewohnheit, jedes Sample, das du während einer Mission siehst, aufzusammeln. Sie sind leicht zu übersehen und werden oft während intensiver Gefechte fallen gelassen, aber die Mühe lohnt sich. Wenn jemand stirbt, während er Samples trägt, versuche, sie vor dem Ende der Mission zu bergen.

Friendly Fire nicht vergessen

Warum ist Friendly Fire ein großes Risiko? Ja, du kannst in Helldivers 2 deine Teamkameraden töten, und das ist überraschend einfach auf verschiedene einzigartige und fantasievolle Weise möglich. Einige Waffen und Stratagems, insbesondere die Barrage-Typen, sind extrem zerstörerisch und können sofort jeden im Explosionsradius auslöschen.

Disziplin beim Abzug ist entscheidend. Es wird viele Situationen geben, in denen du und dein Team überlappende Feuerlinien haben. In diesen Momenten reicht ein einziger Schuss in den Torso mit den meisten Waffen aus, um einen Teamkameraden zu Boden zu bringen. Achte immer darauf, wo sich deine Verbündeten befinden, und schieße mit Bedacht.

Diese fünf Fehler sind die häufigsten, die dir in Helldivers 2 unterlaufen können. Wenn du diese Fehler vermeidest, wirst du feststellen, dass du mehr Missionen ohne Probleme abschließt. Beherrsche die Grundlagen wie situative Aufmerksamkeit, Teamunterstützung und richtige Ausrüstungsplanung, und du wirst bald erfolgreiche Operationen an der Kriegsfront leiten.

