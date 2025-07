Harry-Potter-Serie-Dilemma: Kehrt Bertie Carvel als Fudge zurück?

Während die HBO-Neuverfilmung der Harry-Potter-Serie erst im nächsten Jahr startet, gibt es bereits Spekulationen über die zweite Staffel. Nicht nur Fans machen sich Gedanken darüber, wie sich die Neuauflage von J.K. Rowlings Fantasy-Saga entwickeln wird. Bertie Carvel, der in der Serie den Zaubereiminister Cornelius Fudge spielen wird, ist unsicher, ob er in der zweiten Staffel zurückkehren wird. Obwohl der Zaubereiminister eine bedeutende Nebenfigur in der Geschichte von Harry Potter ist, sagt der Schauspieler, dass seine Rückkehr von der Reaktion der Fans auf den Charakter abhängt.

Ungewisse Zukunft für Cornelius Fudge

Warum könnte Bertie Carvel die Serie verlassen? Bertie Carvel äußerte gegenüber der britischen Zeitung The Times, dass er ebenso im Ungewissen über die Zukunft von Fudge und seine Beteiligung an der Serie ist wie die Fans. „Ich weiß nicht, wie das in mein Leben passt“, gestand Carvel. „Ob ich zurückkomme [nach der ersten Staffel], hängt wahrscheinlich davon ab, was die Fans denken. Ich wäre wütend, wenn es keine großartige Rolle wäre.“

Wir können seine Sorgen verstehen, denn Fudge ist als Zaubereiminister der Leiter des magischen Regierungsapparats im Vereinigten Königreich während Harrys Zeit in Hogwarts. Fudge ist eine moralisch zwiespältige und komplexe politische Figur, die besessen davon ist, an der Macht zu bleiben und eine trügerische Ruhe in der Öffentlichkeit zu bewahren. Während seiner Amtszeit leugnet er die Rückkehr von Voldemort und muss am Ende des fünften Buches, Harry Potter und der Orden des Phönix, die Wahrheit anerkennen und von seinem Posten zurücktreten.

Bertie Carvels Erfahrungen und Erwartungen

Welche Erfahrungen bringt Carvel für die Rolle mit? Carvel teilte mit, dass er früher „meilenweit von einem Projekt wie [Potter]“ entfernt gewesen wäre, das ihm die Möglichkeit bietet, einen Charakter mehrfach zu verkörpern. Er liebte jedoch das Drehbuch, das er für die neue Serie gelesen hat. „Ich habe die Bücher gelesen. Vor meiner Rolle hatte ich das nicht gemacht. Ich denke, ich habe einen der Filme gesehen, vielleicht zwei“, verriet Carvel. „Als Junge hätte ich diese Bücher verschlungen. Daher gehe ich mit einem wirklich offenen Geist an die Sache heran.“

Carvel ist perfekt für die Rolle des Fudge geeignet, da er bereits eine reiche und vielfältige Erfahrung mit der Darstellung von überlebensgroßen politischen Figuren hat. Carvel spielte den britischen Premierminister Tony Blair in den letzten zwei Staffeln der historischen Dramaserie The Crown und brachte den US-Präsidenten Donald Trump auf die Bühne in Mike Bartletts Stück The 47th. Mit einem so beeindruckenden Lebenslauf sind wir gespannt, was Carvel in die Darstellung von Fudges Auftritten und Intrigen in der Harry-Potter-Serie einbringen wird. Sollte er zurückkehren, wird er wahrscheinlich mehr Zeit haben, den Charakter zu erkunden, als sein Vorgänger auf der Leinwand, Robert Hardy, der Cornelius Fudge in den Harry-Potter-Filmen spielte, da die Serie geplant ist, jeder Buchvorlage eine ganze Staffel zu widmen, anstatt einem zweieinhalbstündigen Film.

Die Zukunft von Cornelius Fudge

Wie stehen die Chancen für eine Rückkehr? Carvel und Fudge scheinen eine perfekte Besetzung zu sein, daher denken wir nicht, dass der Schauspieler sich allzu große Sorgen machen muss, ob er die Rolle in der fortlaufenden Harry-Potter-Serie erneut übernehmen kann.

Was denkst du über die mögliche Rückkehr von Bertie Carvel in die Rolle des Cornelius Fudge? Teile deine Meinung in den Kommentaren!