Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts streamen, so geht’s

Vor genau 20 Jahren feierte der erste Film Harry Potter und der Stein der Weisen in den Kinos weltweit Premiere und setzte die Erfolgsgeschichte der beliebten Buchreihe von J. K. Rowling fort. Die siebenteilige Buchreihe um den jungen Zauberlehrling in Hogwarts und seinen Kampf gegen die dunklen Mächte des Schwarzmagiers Lord Voldemort begeisterte bereits Millionen von Lesern.

Die auf acht Kinofilme verteilte Adaption der Buchreihe zog ein noch viel größeres Publikum an und gehört bis heute mit über 7,7 Milliarden US-Dollar Kinoeinnahmen zu den erfolgreichsten Filmreihen weltweit – neben Marvel und Star Wars.

Wann und wo wird das Harry-Potter-Special ausgestrahlt?

Passend zum Jubiläum plant Warner Bros. mit einem großen Revival der vielen Stars der Filme, allen voran natürlich mit Daniel Radcliffe als Harry Potter, Rupert Grint als Ron Weasley und Emma Watson als Hermine Granger.

Sky Deutschland zeigt am 1. Januar 2022 das große Revival Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts sowie Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses – zeitgleich zum US-Start auf dem Streamingdienst HBO Max. In den USA wird das Special um Mitternacht ausgestrahlt. Hierzulande könnt ihr es euch um 9 Uhr anschauen. Außerdem wird im Laufe des Vormittags eine untertitele Version zur Verfügung gestellt.

Wird es auch eine deutsche Fassung geben? Ja wird es, einen genauen Termin dafür wurde bislang aber nicht mitgeteilt. Offiziell wurde lediglich bekannt gegeben, dass diese in einigen Wochen erscheinen wird. Wird rechnen deshalb mit Ende Januar 2022.

Um „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts“ schauen zu können, müsst ihr nicht unbedingt ein längeres Sky-Abonnement abschließen. In diesem Fall reicht es bereits, wenn ihr euch für ein Sky Ticket-Abonnement entscheidet. Das Sky Entertainment Ticket erhaltet ihr im ersten Monat bereits für 7,49 Euro. Danach zahlt ihr monatlich 9,99 Euro.

Beliebte Stars der Harry Potter-Filme geben sich die Ehre

Die Fans erwartet im Harry Potter-Special eine „bezaubernde Making-of-Geschichte mit brandneuen ausführlichen Interviews und Gesprächen mit der Besetzung“, lautet die offiziellen Ankündigung von Warner.

Neben Radcliffe, Watson und Grint sind außerdem weitere bekannte Darsteller der Einladung gefolgt:

Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange)

Robbie Coltrane (Hagrid)

Ralph Fiennes (Lord Voldemort)

Gary Oldman (Sirius Black)

Imelda Staunton (Dolores Umbridge)

Tom Felton (Draco Malfoy)

James Phelps und Oliver Phelps als die Weasley-Zwillinge

Mark Williams (Vater Weasley)

Bonnie Wright (Ginny Weasley)

Alfred Enoch (Dean Thomas)

Matthew Lewis (Neville Longbottom)

Evanna Lynch (Luna Lovegood)

Harry Potter: Einzigartige Quiz-Show für Fans

Neben dem Revival dürfen sich Potter-Fans auf eine ganz besondere Quiz-Show freuen: Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses wird in vier Sendungen das Wissen der vielen teilnehmenden Fans rund um das Harry Potter-Universum auf die Probe stellen. Moderatorin Helen Mirren fordert vier Teams heraus, gegeneinander anzutreten, um am Enden den Hauspokal ihr Eigen nennen zu dürfen. Es gilt hunderte Quizfragen richtig zu beantworten, während die Kandidaten zahlreiche Überraschungsgäste erwarten dürfen.

Nach Game of Thrones: HBO und Warner planen mit einer Harry Potter-Serie

Harry-Potter-Jahr 2022 mit Kinofilm und neues Videospiel

Passend zum Jubiläum 20 Jahre Harry Potter dürfen sich Fans im neuen Jahr auf weitere Highlights zum Franchise freuen: Neben dem Harry Potter-Special Anfang des Jahres geht es im Frühjahr auch in den Kinos mit dem dritten Abenteuer der Phantastische Tierwesen-Reihe weiter: In Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse findet der Kampf von Professor Dumbledore und Newt Scamander gegen den Schwarzmagier Grindelwald seinen Höhepunkt – Jahrzehnte vor der Schreckensherrschaft von Lord Voldemort und Harry Potters Besuch der Schule für angehende Zauberer und Hexen. Der deutsche Kinostarttermin ist für den 7. April 2022 geplant. Zwei weitere Filme sollen noch folgen.

Im nächsten Jahr soll auch endlich das lang erwartete Harry Potter-Rollenspiel Hogwarts Legacy erscheinen. Weitere Details dazu und was wir erwarten dürfen, haben wir hier für euch in der Übersicht zusammengestellt:

