Halloween-Überraschung – Sichere dir 2 kostenlose DLCs für Texas Chain Saw Massacre

Gute Nachrichten für alle, die das kultige Horrorspiel The Texas Chain Saw Massacre auf Steam besitzen: Bis zum 3. November 2025 kannst du dir zwei kostenlose DLC-Pakete sichern. Diese Aktion kommt genau zur richtigen Zeit für Halloween und bietet einen zusätzlichen Anreiz, das Spiel erneut zu besuchen.

Kostenlose DLC-Pakete und Halloween-Überraschungen

Welche DLC-Pakete sind kostenfrei erhältlich? Die beiden kostenlosen DLC-Pakete heißen Slaughter Family Bloody Skins Pack und Rush Week Halloween Outfit Pack. Jedes Paket enthält fünf neue Skins beziehungsweise Outfits, die deinem Spielerlebnis einen frischen Look verleihen.

Es ist erwähnenswert, dass nur diejenigen, die bereits die Basisversion des Spiels besitzen, diese kostenlosen Inhalte in Anspruch nehmen können. Neben diesen DLCs läuft bis zum 3. November 2025 ein Double XP-Event, das dir die Möglichkeit bietet, schneller im Spiel voranzukommen.

Entwicklung und Zukunft von The Texas Chain Saw Massacre

Welche Updates gab es für das Spiel? Der Entwickler Sumo Digital hatte bereits im Mai 2025 angekündigt, dass es keine größeren Updates mehr geben wird. Dennoch erfreut es viele, dass das Spiel nicht aus den digitalen Stores entfernt wurde. Die letzten Änderungen und Verbesserungen haben das Spiel laut Publisher Gun Interactive zur vollen Reife gebracht, sodass weitere Patches nicht mehr nötig seien.

Für viele Fans ist die aktuelle Aktion ein Zeichen des Abschieds, da die Spielerzahlen weiterhin sinken. Einige hoffen jedoch, dass diese Gesten auf eine mögliche Wiederbelebung des Spiels hindeuten könnten, obwohl dies angesichts der bisherigen Aussagen des Studios unwahrscheinlich erscheint.

Weitere kostenlose Angebote auf Steam

Welche anderen Spiele gibt es derzeit kostenlos? Neben The Texas Chain Saw Massacre gibt es noch weitere kostenlose Angebote auf Steam. So ist der Titel 911 Operator bis zum 29. Oktober 2025 gratis erhältlich. Auch das Arcade-Spiel Distant Space kann bis zum 31. Oktober 2025 kostenlos gesichert werden. Zudem können Fantasy-Fans das kostenlose DLC für das kürzlich veröffentlichte Spiel Simon the Sorcerer Origins ausprobieren.

Angesichts dieser Angebote lohnt es sich, regelmäßig die Steam-Plattform zu besuchen, um keine der zeitlich begrenzten Chancen zu verpassen.

Ein Blick auf die Bewertungen von The Texas Chain Saw Massacre

Wie wird das Spiel von Kritikern bewertet? The Texas Chain Saw Massacre wurde am 18. August 2023 veröffentlicht und hat gemischte Kritiken erhalten. Auf der Plattform OpenCritic liegt der Durchschnittswert der Kritikerempfehlungen bei 57%. Das Spiel ist für seine intensive Gewalt und blutigen Szenen bekannt und hat daher eine Altersfreigabe ab 17 Jahren erhalten.

Die Reaktionen der Community sind vielfältig: Während einige das Ende der großen Updates bedauern, sind andere begeistert davon, dass das Spiel weiterhin spielbar ist und kostenlose Inhalte anbietet.

Was denkst du über die aktuellen Angebote und die Zukunft von The Texas Chain Saw Massacre? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!