Günstige PS5-Bundles und Rabatte zur Days of Play 2025 entdecken

Die Gaming-Community in Deutschland hat dieses Jahr im Juni gleich mehrere Gründe zur Freude, denn PlayStation hat einige überraschend günstige PS5-Bundles angekündigt. Im Rahmen der Days of Play 2025 bietet Sony nicht nur neue kostenlose PS Plus-Spiele an, sondern auch einige der besten Deals für die PS5-Konsole und Zubehör, die wir bisher gesehen haben.

Attraktive PS5-Bundles im Juni

Was macht die neuen PS5-Bundles so besonders? Eines der Highlights ist das brandneue Call of Duty: Black Ops 6 Konsolen-Bundle für die PS5. Dieses Angebot bietet einen deutlichen Rabatt auf eine PS5-Konsole zusammen mit dem neuesten Call of Duty-Spiel. Der Aktionszeitraum beginnt am 28. Mai 2025 und läuft bis zum 11. Juni 2025.

In einer Zeit, in der viele Konsolen aufgrund von Zöllen und anderen Marktbedingungen im Preis steigen, ist diese Ermäßigung eine seltene Gelegenheit, die man nicht verpassen sollte. Für Gamer, die mit dem Gedanken spielen, ihre Sammlung um eine PS5 zu erweitern, ist dieses Bundle ein absolutes Muss.

Details zu den PS5- und Zubehör-Angeboten

Welche Angebote sind im Rahmen der Days of Play verfügbar? Das Call of Duty: Black Ops 6 Bundle wird in den USA und Kanada angeboten und enthält eine digitale PS5 zusammen mit der Standard Edition von Call of Duty: Black Ops 6. Der Preis für dieses Bundle beginnt bei 399,99 USD (ca. 371 Euro), was es zu einem besonders attraktiven Angebot macht.

Für Gamer in Europa gibt es ebenfalls gute Nachrichten: Die digitale Edition der PS5 ist mit einem Preis von 399,99 Euro erhältlich. Diese Ermäßigung ist besonders für diejenigen interessant, die keine Kopie des neuesten Call of Duty benötigen oder außerhalb der USA und Kanada leben.

Rabatte auf PS5-Zubehör

Welche Zubehör-Rabatte werden angeboten? Für diejenigen, die bereits eine PS5 besitzen, aber ihr Zubehör aufwerten möchten, gibt es ebenfalls einige attraktive Angebote. Diese Rabatte sind hauptsächlich in den USA verfügbar und umfassen:

50 USD Rabatt auf PlayStation VR2 und PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain Bundle

VR2 und PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain Bundle 30 USD Rabatt auf die Pulse Explore kabellosen Ohrhörer

30 USD Rabatt auf den DualSense Edge kabellosen Controller

20 USD Rabatt auf den Access Controller

20 USD Rabatt auf den DualSense kabellosen Controller

Zusätzlich gibt es verschiedene Rabatte auf PS5-Spiele, darunter Astro Bot, MLB The Show 25, The Last of Us Part II Remastered und LEGO Horizon Adventures.

Deine Meinung ist gefragt

Die Days of Play 2025 bringen einige der besten Angebote, die PlayStation in letzter Zeit zu bieten hatte. Wie stehst du zu den neuen PS5-Bundles? Planst du, eines der Angebote zu nutzen? Teile deine Meinung mit uns in den Kommentaren!