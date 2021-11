GTA San Andreas: Checkliste und Belohnungen für 100% Spielfortschritt (Guide)

GTA San Andreas erlebt in der GTA Trilogy als Definitve Edition ein Comeback. In der gleichnamigen Metropole werden euch Unmengen an Möglichkeiten geboten und ihr könnt euch in der Story und vielen weiteren Herausforderungen austoben. Was ihr alles tun könnt und wie ihr 100 % Spielfortschritt erreicht, seht ihr in diesem Guide.

GTA San Andreas Guide: Was brauche ich für 100% im Spiel?

In „GTA San Andreas“ gibt es viel abseits der Hauptstory zu unternehmen und zu entdecken. So bietet euch das Spiel folgende Aktivitäten, deren Erfüllung für die 100 Prozent im Spiel notwendig sind:

Komplettiert alle Hauptmissionen

Los Santos

Einleitung

In the Beginning

Big Smoke

Sweet & Kendl

Sean „Sweet“ Johnson

Tagging up Turf

Cleaning the Hood

Drive-Thru

Nines and AK’s

Drive-by

Sweet’s Girl

Cesar Vialpando

Doberman

Los Sepulcros

Reuniting the Families

The green Sabre

Cesar Vialpando

High Stakes, Low-Rider

Lance „Ryder“ Wilson

Ryder

Home Invasion

Catalyst

Robbing Uncle Sam

Melvin „Big Smoke“ Harris

OG Loc

Running Dog

Wrong Side of the Tracks

Just Business

Jeffrey „OG Loc“ Cross

Life’s a Beach

Madd Dogg’s Rhymes

Management Issues

House Party

C.R.A.S.H.

Burning Desire

Gray Imports

Flint County , Red County und Whetstone

C.R.A.S.H.

Badlands

Catalina

First Date

First Base

Gone Courting

Made in Heaven

Tanker Commander

Against all Odds

Local Liquor Store

Small Town Bank

Cesar Vialpando

King in Exile

Wu Zi Mu

Farewell, my Love…

The Truth

Body Harvest

Are you going to San Fierro?

San Fierro

Werkstatt

Wear Flowers in your Hair

555 WE TIP

Deconstruction

Triaden

Photo Opportunity

Jizzy

Outrider

Ice cold Killa

Pier 69

Toreno’s last Flight

Yay Ka-Boom-Boom

Loco-Syndikat

T-Bone Mendez

Mike Toreno

Wu Zi Mu

Mountain Cloud Boys

Ran Fa Li

Lure

Amphibious Assault

The Da Nang Thang

C.R.A.S.H.

Snail Trail

Bone County und Tierra Robada

Mike Toreno

Monster

Highjack

Interdiction

Verdant Meadows

Flugschule

Learning to Fly

Verdant Meadows

N.O.E.

Stowaway

The Truth

Black Project

Green Goo

Las-Venturas

The Four Dragons Casino

Fender Ketchup

Explosive Situation

You’ve had your Chips

Don Peyote

Fish in a Barrel

A Home in the Hills

Caligula’s Casino

Intensive Care

The Meat Business

Freefall

Saint Mark’s Bistro

C.R.A.S.H.

Misappropriation

High Noon

Madd Dogg

Madd Dogg

Casino-Überfall

Architectural Espionage

Key to her Heart

Dam and blast

Cop Wheels

Up, up and away!

Breaking the Bank at Caligula’s

Los Santos Teil 2

Carl Johnson

Vertical Bird

Home Coming

Cut Throat Business

Sean „Sweet“ Johnson

Beat down on B Dup

Grove 4 Life

Aufruhr

Riot

Los Desperados

End of the Line

Erwerbt alle Unternehmen

Alle 9 verfügbaren Unternehmen erworben und die jeweiligen Firmen-Missionen abgeschlossen:

Burger Shot (+ Kurier-Fahrten)

Hippy Shopper (+ Kurier-Fahrten)

Hunter Quarry (+ Steinbruch-Missionen)

Roboi’s Food Mart (+ Kurier-Fahrten)

RS Haul (+ Trucker-Missionen)

Vank Hoff Hotel (+ Parkservice-Missionen)

Verdant-Meadows-Flugfeld (+ Flugschule)

Wang Cars (+ Firmen-Missionen)

Zeros Modellbau-Shop (+ Firmen-Missionen)

Alle Fahrzeug-Missionen durchführen

Level 12 bei Bürgerwehr-Missionen erreicht

Level 12 bei Feuerwehr-Missionen erreicht

Level 12 bei Sanitäter-Missionen erreicht

Level 10 bei Zuhälter-Missionen erreicht

Level 2 bei Fracht-Missionen erreicht

50 Taxi-Missionen abgeschlossen

Alle Straßenrennen und Wettflüge gewinnen

Los Santos

Lowrider Race

Little Loop

Backroad Wanderer

City Circuit

Vinewood

Freeway

Into the Country

Badlands A

Badlands B

San Fierro

Dirtbike Danger

Bandito County

Go-Go Karting

San Fierro Fastlane

San Fierro Hills

Country Endurance

Las Venturas

Dam Rider

San Fierro to Las Venturas

Las Venturas Ringroad

Desert Tricks

World War Ace

Barnstormin

Military Service

Chopper Checkpoint

Whirly Bird Waypoint

Heli Hell

Alle Stadion-Challenges gewinnen

8-Track

Blood Bowl

Dirt Track

Kickstart

Weitere Challenges/Rennen

BMX

Motorad

Mountainbike

Schießstand bei AmmuNation

Fahrschule (Auto, Motorrad, Boot, Flugzeug (Bronze jeweils ausreichend)

In jedem Sportstudio/Gym den Meister besiegt

Alle Speicherhäuser kaufen

Los Santos

Jefferson

Mulholland

Santa Maria Beach

Verona Beach

Verdant Bluffs

Willowfield

Red County

Blueberry

Dillimore

Palomino Creek

Flint County und Whetstone

Angel Pine

Whetstone

San Fierro

Calton Heights

Chinatown

Doherty

Hashbury

Paradiso

Queens

Tierra Robada und Bone County

El Quebrados

Fort Carson

Las Barrancas

Tierra Robada

Verdant Meadows

Las Venturas

Creek

Old Venturas Strip

Pirates in Men’s Pants

Prickle Pine

Redsands West

Rockshore West

The Camel’s Toe

The Clown’s Pocket

Whitewood Estates

Weitere Nebenmissionen

100 Graffitis übersprühen

50 Fotos schießen

50 Austern sammeln

50 Hufeisen sammeln

Import-/Export von 30 Fahrzeugen

Zudem wird „GTA San Andreas“ in der Definitive Edition je nach Plattform über Trophäen/Achievements verfügen, die ihr alle abschließen könnt.

Belohnungen für 100 % Spielfortschritt

Sobald ihr einen Fortschritt von 100 % im Spiel erreicht habt, bekommt ihr 1 Millionen Dollar, die Hydra (Kampfjet) und Rhino (Panzer). Außerdem besitzt ihr unendlich Munition und maximalen Respekt.

Diese Verbesserungen gibt es in der GTA Trilogy – The Definitive Edition

Die „GTA Trilogy“ verfügt in der neuen Definitive Edition über viele Verbesserungen wie zum Beispiel bessere Beleuchtung, schärfere Texturen und mehr. Alle Verbesserungen der Definitive Edition erläutern wir euch in diesem Beitrag:

GTA Trilogy Remaster: Alle Verbesserungen in der Übersicht