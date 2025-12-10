GTA Online – Noch unveröffentlichte Fahrzeuge aus A Safehouse in the Hills & ihre Preise

Das Winter-Update „A Safehouse in the Hills“ für GTA Online bringt nicht nur Luxusvillen und die Rückkehr von Michael nach Los Santos, sondern auch eine ganze Welle neuer Fahrzeuge. Einige Autos sind bereits verfügbar, doch ein Großteil erscheint erst in den nächsten Wochen als sogenannter Drip-Feed. Die Community kennt dieses Vorgehen seit Jahren: Rockstar veröffentlicht Inhalte Stück für Stück, sodass das Update über Monate spannend bleibt.

Dank Dataminern, darunter der bekannte Leaker @NeedForMadnessA, kennen wir bereits jetzt alle kommenden Fahrzeuge, ihre Händler, ihre Fahrzeugklassen und sogar die genauen Preise. Einige davon könnten echte Meta-Kandidaten werden. Andere sind vor allem Sammlerstücke, die perfekt in die neuen Garagen und Showrooms der Luxusvillen passen.

Ich stelle dir hier alle unveröffentlichten Autos und Polizeifahrzeuge vor, die im Laufe der nächsten Wochen und Monate in GTA Online erscheinen werden.

Warstock Cache & Carry: Polizeifahrzeuge im Premium-Segment

Bei einem Update, das Michael De Santa zurückbringt und den High-Society-Lifestyle zelebriert, rechnet man nicht unbedingt mit Polizeifahrzeugen. Dennoch bringt Rockstar gleich zwei neue Einsatzmodelle – und die sind alles andere als günstig.

Police Bravado Buffalo STX

Der Buffalo STX ist schon als „zivile“ Version eines der beliebtesten Fahrzeuge im Spiel. Jetzt erscheint er als offizielle Polizei-Variante, komplett mit Behörden-Design. Der Preis liegt bei satten 5.370.000 GTA-Dollar. Wer den Einkaufpreis freischaltet, meist durch Missionen, zahlt immerhin „nur“ 4.027.500 GTA-Dollar.

Police Bravado Buffalo Cruiser

Noch etwas günstiger, aber stilistisch klassischer kommt der Buffalo Cruiser. Optisch erinnert er an typische Streifenfahrzeuge der Stadtpolizei. Er ist mit 4.435.000 GTA-Dollar ohnehin teuer, doch auch hier gibt es einen reduzierten Preis von 3.326.250 GTA-Dollar, wenn du den Einkaufpreis aktivieren kannst.

Beide Autos sind in der Klasse „Einsatzfahrzeuge“ gelistet und erscheinen bei Warstock Cache & Carry – so wie andere Spezialfahrzeuge.

Southern San Andreas Super Autos: JDM-Offroader mit Drift

Auch die etwas bodenständigere Händlerseite Southern San Andreas Super Autos erhält Zuwachs. Besonders interessant ist ein Fahrzeug, das auf den ersten Blick unscheinbar wirkt, aber eine überraschende Besonderheit mitbringt.

Shitzu Keitora

Der Shitzu Keitora ist ein kompakter Offroad-Pick-Up, der aus dem japanischen Kei-Segment inspiriert ist. Er kostet 810.000 GTA-Dollar und wirkt zunächst wie ein kleines Nutzfahrzeug aus Tokio. Doch er hat einen ungewöhnlichen Trick: Er wird ebenfalls eine Drift-Variante erhalten. Damit könnte der Keitora zu einem Fan-Liebling für Drifter werden, die kleine, leichte Fahrzeuge bevorzugen.

Legendary Motorsport: Hypercars & Premium-Klassiker

Wer Luxusvillen baut, möchte dort natürlich auch etwas Beeindruckendes abstellen. Für Besitzer der neuen Anwesen lohnt es sich also besonders, einen Blick auf die kommenden Autos bei Legendary Motorsport zu werfen.

Progen Luvia

Der Luvia gehört zur Super-Klasse und wird mit 2.697.500 GTA-Dollar einer der kostspieligsten neuen Supersportwagen. Das Design folgt dem typischen Progen-Stil: aggressiv, futuristisch, mit Schwerpunkt auf Aerodynamik. Er könnte ein neuer Favorit in der Rennszene werden.

Grotti Itali

Der Grotti Itali kostet 2.025.000 GTA-Dollar und reiht sich in die Sports-Classic-Klasse ein. Während moderne Supersportwagen technisch dominieren, zielt der Itali auf eine andere Zielgruppe ab: Sammler, Nostalgiker und Spieler, die Stil über Statistik stellen.

Pfister Astrale

Für 1.475.500 GTA-Dollar bietet Pfister ein neues, modernes Coupé in der Sportwagenklasse. Der Astrale erinnert an europäische Performance-Coupés aus der Oberklasse – elegant, aber sportlich. Perfekt für Spieler, die Geschwindigkeit mit einem unauffälligen, edlen Look verbinden wollen.

Vapid FMJ MK V: Luxuswagen mit GTA+-Bonus

Besonderes Augenmerk verdient der Vapid FMJ MK V, ein neuer Supersportwagen für 3.074.500 GTA-Dollar. Beim Launch gibt es jedoch eine Einschränkung: Nur GTA+-Mitglieder können das Fahrzeug sofort und sogar kostenlos erhalten. Alle anderen müssen warten, erst nach der exklusiven Woche wird der FMJ MK V bei Legendary Motorsport regulär kaufbar sein.

Wer also den neuen FMJ als Showcar auf seinem Wohnzimmer-Podium platzieren will, sollte entweder GTA+ abonnieren oder Geld zurücklegen.

© Rockstar Games

Drip-Feed lohnt sich für Sammler & Villa-Besitzer

Viele der kommenden Fahrzeuge sind teuer. Doch mit dem Villen-Update ergibt das erstmals richtigen Sinn. Denn:

Fahrzeuge können im Wohnzimmer ausgestellt werden.

werden. Fahrzeugwerkstätten im Haus machen Tuning bequemer.

machen Tuning bequemer. Sammler können mehrere Villen als Showroom nutzen.

Wer bereits plant, ein Anwesen zu kaufen, sollte parallel GTA-Dollar für Autos sparen. Die Häuser sind nur die Bühne – die kommenden Fahrzeuge sind der eigentliche Luxus. Und ihr könnt für beides richtig viel GTA-Dollar ausgeben!