GTA Online: Holt euch diese Rabatte und Boni!

Wenn ihr in GTA Online ein echter Biker seid und dazu außerdem bares Geld sparen möchtet, dann habt ihr nun die perfekte Gelegenheit dazu. Denn in dieser Woche feiert Rockstar in „GTA Online“ Motorräder in allen Formen und Größen.

Diese Boni gibt es für Biker in GTA Online

Doppelte Belohnungen winken für Biker-Unternehmen. Entsprechend erhaltet ihr doppelte GTA-Dollar und RP bei allen Verkäufen aus Biker-Unternehmen. Doppelt zahlen sich auch von Rockstar erstellte Stuntrennen aus. Gleich dreifache Belohnungen winken in Deadline.

© Rockstar Games

Der neue Gewinn am Glückrad

Auf dem Podium in der Lobby des Casinos von Los Santos steht in dieser Woche ein schicker Supersportwagen. Den Progen GP1 könnt ihr aktuell am Glücksrad gewinnen, an dem ihr täglich einmal umsonst drehen dürft. Habt ihr kein Glück, locken noch immer andere Gewinne wie Geld, RP oder Kleidung. Also worauf wartet ihr noch, versucht euer Glück! Alle Infos zu dem Progen GP1 haben wir euch in diesem Beitrag zusammengefasst:

GTA Online: Gewinnt den Supersportwagen Progen GP1 am Glücksrad

Rabatte: Kauft euch diese Fahrzeuge günstiger

Was wäre „GTA Online“ ohne Rabatte? Wahrscheinlich noch teurer! Umso besser also, dass es Woche neue Rabatte gibt, damit ihr nicht gleich euer gesamtes Konto bei der Maze Bank plündern müsst. Dieses Mal sind verschiedene Fahrzeuge im Preis reduziert.

35 % Rabatt:

Nagasaki Shotaro

Nagasaki Blazer Aqua

Grotti X80 Proto

Imponte Ruiner 2000

40 % Rabatt:

Declasse Tulip

Western Rampant Rocket

Vapid Clique

Wählt euren Bonus auf eine Arena-War-Fahrzeugvariante für die nächste Woche: Die Variante, die am häufigsten in Matches am Wochenende gespielt wird, ist nächste Woche 50 Prozent günstiger.

Twitch Prime

GTA-Online-Spieler, die ihr Twitch-Prime-Konto mit dem Social Club verbunden haben, erhalten in dieser Woche 200.000 GTA$ nur fürs Spielen und einen zusätzlichen Bonus von 200.000 GTA$, wenn sie in jeder der vergangenen vier Wochen gespielt haben. (Bonus-GTA$ werden innerhalb von 72 Stunden dem Maze-Bank-Konto gutgeschrieben.)

Ab dieser Woche erhaltet ihr den Nachtclub in den Kanälen von Vespucci kostenlos. Und als zusätzlichen Bonus erhaltet ihr 70 Prozent Rabatt auf die Pegassi Oppressor und 80 Prozent auf den Bravado Verlierer.

PlayStation Plus

Alle PlayStation-Plus-Mitglieder, die an einem beliebigen Zeitpunkt bis zum 5. August spielen, erhalten 1.000.000 GTA$ innerhalb von 72 Stunden nach Login auf ihr Maze-Bank-Konto im Spiel gutgeschrieben. Verdient bis zum Start von GTA Online auf PlayStation 5 jeden Monat 1.000.000 GTA$.