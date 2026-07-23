GTA Online Event Week 23. bis 29. – neue Fahrzeuge stehen im Fokus

In der GTA Online Event Week vom 23. bis 29. stehen neue Fahrzeuge im Mittelpunkt, die euren Fuhrpark erweitern und frischen Stoff für Tuning, Sammler-Garagen und spontane Chaos-Runden liefern. Wer diese Woche regelmäßig einloggt, sollte vor allem die Fahrzeug-Neuzugänge im Auge behalten, denn genau hier setzt das Update seinen Schwerpunkt.

Auch wenn sich Event-Wochen in GTA Online oft über Boni und Rabatte definieren, ist es diesmal vor allem der Release neuer fahrbarer Untersätze, der den Ton angibt. Damit ihr schnell wisst, worauf es hinausläuft, findet ihr hier den Überblick, was diese Woche wichtig macht.

Neue Fahrzeuge in der Event Week

Welche neuen Fahrzeuge wurden in GTA Online vom 23. bis 29. veröffentlicht? In dieser Woche wurden neue Fahrzeuge veröffentlicht, die gezielt den Fahrzeugpool erweitern und vor allem für Fans von frischen Modellen interessant sind. Damit Rockstar in solchen Wochen nicht nur Sammler, sondern auch Tuner und Rennen-Fans abholt, sind neue Releases typischerweise so gewählt, dass sie sowohl optisch als auch beim Fahrverhalten einen spürbaren Unterschied in den Garagen-Alltag bringen.

Wenn du in dieser Woche ohnehin für Daily Objectives, Businesses oder einfach fürs Cruisen in Los Santos unterwegs bist, lohnt es sich, die Neuzugänge direkt zu testen. Gerade neue Fahrzeuge sind in den ersten Tagen nach Release in Sessions extrem präsent, was auch spontane Treffen, Drag-Runs oder Show-and-Shine-Momente auf Parkplätzen deutlich wahrscheinlicher macht.

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Wichtig bleibt dabei: Neue Fahrzeuge sind in GTA Online nicht nur Sammlerstücke, sondern oft auch ein Anlass, bestehende Klassen neu zu bewerten. Je nachdem, wie die Modelle performen, können sie in Rennen, bei Fluchten oder im reinen City-Handling plötzlich zur neuen Standard-Wahl werden.

Was die Woche für Garage, Tuning und Sessions bedeutet

Warum lohnt sich die Event Week mit neuen Fahrzeugen besonders für Tuning-Fans? Neue Fahrzeuge bedeuten fast immer auch neue Builds. Selbst wenn du kein Hardcore-Tuner bist, machen genau diese Wochen Spaß, weil sich die Stadt kurzfristig wie ein kleines Ingame-Car-Meet anfühlt: neue Lackierungen, neue Felgen-Kombis, neue Setups und natürlich die üblichen Vergleiche, wer das cleanste Design oder die wildeste Optik aus dem Basisfahrzeug holt.

Für Crews und Freundesgruppen ist das ebenfalls ein guter Zeitpunkt, gemeinsam auf Probefahrt zu gehen und die Modelle in unterschiedlichen Situationen auszuprobieren: Innenstadtverkehr, Highspeed auf dem Highway, Kurvenstrecken in den Hills oder als reines Stunt-Fahrzeug. Gerade dieser Mix entscheidet oft, ob ein neues Modell nach zwei Tagen wieder eingemottet wird oder dauerhaft einen Garagenplatz bekommt.

Außerdem gilt: Event-Wochen mit Fahrzeug-Releases sind oft die beste Gelegenheit, die eigene Sammlung strategisch zu sortieren. Wer zu viele ähnliche Modelle besitzt, kann gezielt ausmisten, Platz schaffen und den Fuhrpark wieder stärker nach Kategorien strukturieren, etwa nach Einsatzzweck, Design-Linie oder Fahrzeugklasse.

So holst du das Maximum aus dem Zeitraum 23. bis 29.

Wie nutzt du den Zeitraum vom 23. bis 29. am effizientesten? Wenn dein Fokus auf den neuen Fahrzeugen liegt, lohnt es sich, diese Woche bewusst einzuplanen: erst kaufen oder freischalten, dann fahren, danach tunen. So vermeidest du Schnellkäufe, die später bereut werden, und findest schneller heraus, welches Modell wirklich zu deinem Stil passt.

Praktisch ist auch, direkt Vergleichsfahrten zu machen: Nimm ein etabliertes Fahrzeug aus derselben Klasse als Referenz und teste das neue Modell auf einer kurzen Standard-Route, die du kennst. So spürst du sofort, ob Beschleunigung, Top-Speed, Grip und Stabilität wirklich überzeugen oder ob es eher ein reines Showcar für die Sammlung bleibt.

Schreib mir gern in die Kommentare, welches neue Fahrzeug du dir in dieser Event Week als Erstes holst und ob es einen festen Platz in deiner Garage verdient oder nur ein kurzer Ausflug in den Hype war.