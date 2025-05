GTA IV kommt auf PS5 und Xbox Series – Insider bestätigt neuen Port in 2025

Fans von Rockstar Games dürfen sich freuen: Ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass ein Port von Grand Theft Auto IV noch dieses Jahr für die PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series S und Xbox Series X erscheinen könnte. Die Entwicklung soll bereits seit einem Jahr laufen, und Insider-Quellen behaupten, dass der Release noch 2025 erfolgen könnte. Leider scheint es sich bei dieser Version mehr um ein Upgrade als um ein vollständiges Remaster zu handeln.

Was hat Tez2 zu sagen?

Wer ist Tez2 und welche Informationen bringt er? Tez2 ist ein prominenter und verlässlicher Insider in der Rockstar-Community. Laut seinen Aussagen wurde ihm von jemandem innerhalb von Rockstar Games ein Hinweis auf den GTA IV-Port gegeben. Diese Information ergänzt er mit der Behauptung, dass das Projekt seit etwa einem Jahr in Arbeit ist und wir möglicherweise mit einer Veröffentlichung später in diesem Jahr rechnen können.

Darüber hinaus führt Tez2 an, dass die Pläne für diesen Port ein weiterer Grund sein könnten, warum der beliebte LCPP-Mod kürzlich entfernt wurde. Sollte Rockstar Games seinen Plan aus den Pandemiezeiten fortsetzen, könnte auf den GTA IV-Port ein ähnlicher Port von Max Payne 3 folgen.

Was bedeutet das für Max Payne 3?

Wird es eine Neuauflage von Max Payne 3 geben? Neben dem Port von GTA IV wird laut Tez2 auch an einem Port von Max Payne 3 gearbeitet. Diese Information lässt die Möglichkeit offen, dass Rockstar Games eine Art Bundle oder eine definitive Edition veröffentlichen könnte. Es wird sogar über Remakes von Max Payne 1 & 2 spekuliert, was die Begeisterung der Fans weiter anheizt.

Diese Entwicklungen könnten einen großen Einfluss auf die Community haben, da die originale Max Payne-Reihe nach wie vor eine treue Fangemeinde hat. Die Möglichkeit, diese Klassiker in verbesserter Form auf den neuesten Konsolen zu erleben, könnte für viele Spieler ein Grund sein, sich erneut in diese düster-atmosphärischen Welten zu stürzen.

Was bedeutet das für die Spieler?

Warum ist diese Nachricht für Gamer wichtig? Für die Spieler bedeutet diese Nachricht, dass sie die Möglichkeit haben werden, GTA IV und Max Payne 3 auf den neuesten Konsolen mit verbesserten Grafiken und eventuell neuen Features zu erleben. Dies könnte nicht nur Nostalgie hervorrufen, sondern auch neue Spieler anziehen, die die Klassiker bislang verpasst haben.

Die Aussicht auf eine baldige Veröffentlichung könnte den Spielern auch einen Einblick in die zukünftigen Pläne von Rockstar Games geben, was die Unterstützung und das Interesse an älteren, aber beliebten Titeln betrifft. Es bleibt spannend, was Rockstar Games in den kommenden Monaten offiziell ankündigen wird.

Was denkst du über die mögliche Wiederveröffentlichung von GTA IV und Max Payne 3? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!