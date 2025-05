GTA 6 Veröffentlichung in Gefahr – GTA 4 Port könnte für Verzögerung sorgen

Die Veröffentlichung von GTA 6 könnte in Gefahr sein, verzögert zu werden, nachdem neue Nachrichten zu GTA 4 bekannt wurden. Berichten zufolge arbeitet Rockstar Games an einem Port von GTA 4 für moderne Hardware, der möglicherweise noch in diesem Jahr veröffentlicht wird. Sollte dies der Fall sein, könnte dies erhebliche Auswirkungen auf das Veröffentlichungsdatum von GTA 6 haben.

Ein Port von GTA 4, der noch in diesem Jahr erscheint, könnte bedeuten, dass er unabhängig von den Umständen innerhalb der nächsten zwölf Monate verfügbar sein wird, da er vermutlich fast fertiggestellt ist. Falls er tatsächlich noch dieses Jahr erscheint, würde dies wahrscheinlich keine Auswirkungen auf das Veröffentlichungsdatum von GTA 6 am 26. Mai 2026 haben, da die beiden Veröffentlichungen weit genug auseinander liegen würden. Sollte der Port jedoch nicht in diesem Jahr veröffentlicht werden und stattdessen in der ersten Hälfte des Jahres 2026 erscheinen, könnte dies dazu führen, dass das Veröffentlichungsdatum von GTA 6 auf den Herbst oder die Feiertage 2026 verschoben wird, um die beiden Spiele nicht zu eng beieinander zu veröffentlichen.

GTA 4 Port: Ein Übergang für Fans?

Was bedeutet ein GTA 4 Port für die Fans? Es besteht die Möglichkeit, dass der GTA 4 Port auf unbestimmte Zeit verschoben wird. Allerdings scheint dies unwahrscheinlich, da nach der Veröffentlichung von GTA 6 nur wenige Spieler zu GTA 4 zurückkehren würden, zumindest nicht sofort. Es erscheint logischer, GTA 4 noch in diesem Jahr auf moderne Hardware zu bringen, um die Grand Theft Auto-Fans bis zur Ankunft von GTA 6 im Jahr 2026 bei Laune zu halten.

Zwar handelt es sich derzeit nur um Spekulationen, es lohnt sich jedoch, diesen Bericht im Auge zu behalten. Wenn die Informationen zutreffen, könnte das Veröffentlichungsdatum des GTA 4 Ports ein Indikator dafür sein, ob das Veröffentlichungsdatum von GTA 6 erneut verschoben wird oder nicht. Es besteht auch die Möglichkeit, dass es unabhängig von den Ereignissen rund um GTA 4 zu einer weiteren Verzögerung kommt.

Der Entwicklungsprozess von GTA 6

Warum könnte sich das Veröffentlichungsdatum von GTA 6 verzögern? Es gibt zwei wichtige Faktoren zu berücksichtigen: Bug-Testing bei einem Spiel wie GTA 6 ist ein unglaublich aufwändiger Prozess. Darüber hinaus ist es wichtig zu wissen, welche Pläne Rockstar Games mit GTA 6 Online hat. Wenn du Rockstar Games bist, möchtest du keinen großen Abstand zwischen der Veröffentlichung von GTA 6 und GTA 6 Online haben, daher kann die Entwicklung des letzteren die Veröffentlichung des ersteren beeinflussen. Bisher haben wir keine Informationen, weder inoffiziell noch offiziell, zu GTA 6 Online gehört. Es ist möglich, dass geplant ist, es zusammen mit GTA 6 zu veröffentlichen, was sich von der Vorgehensweise bei Red Dead Redemption 2 und GTA 5 unterscheiden würde.

Grand Theft Auto VI ist offiziell für die weltweite Veröffentlichung am 26. Mai 2026 für PS5 und Xbox Series X|S geplant. Die Fans sind gespannt und hoffen, dass es keine weiteren Verzögerungen gibt.

