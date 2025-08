GTA 6: Preis enthüllt – Standardversion kostet laut Gerücht doch nur 80 Euro!

Die Gerüchteküche rund um GTA 6 brodelt weiter, insbesondere was den Preis des kommenden Spiels betrifft. Während viele mit einer Preiserhöhung auf 100 Euro spekulierten, scheint ein neues Gerücht diese Theorie jetzt zu widerlegen. In einer Zeit, in der die Preise für Videospiele stetig steigen, ist das Interesse an dieser Frage besonders groß. Erst kürzlich hat Nintendo die Preise für einige Switch-Artikel erhöht und auch Xbox hatte versucht, Spiele für 80 Euro anzubieten. Diese Entscheidung wurde jedoch zurückgenommen, während Preiserhöhungen für Konsolen und Zubehör bestehen blieben.

Die neuen Preisgerüchte

Wird GTA 6 wirklich 100 Euro kosten? Laut einem neuen Gerücht, verbreitet von Twitter-Nutzer Millie A, wird die Standardversion von GTA 6 69,99 britische Pfund (rund 80 Euro) kosten. Zusätzlich soll es zwei spezielle Editionen geben, die jeweils 89,99 britische Pfund (rund 104 Euro) und 109,99 britische Pfund (rund 127 Euro) kosten werden. Diese speziellen Editionen bieten gestaffelten frühen Zugang zu GTA 6 Online, wobei die teuerste Version den frühesten Zugang ermöglicht.

Diese Information würde die Befürchtungen eines 100-Euro-Grundpreises entkräften. Darüber hinaus scheint es, dass die günstigste Spezialedition ebenfalls weniger als 100 Euro kosten würde. Diese Editionen könnten auch andere In-Game-Items enthalten, da Rockstar dies bereits bei GTA 5 und Red Dead Redemption 2 angeboten hat.

Vergleich mit früheren Veröffentlichungen

Was hat Rockstar in der Vergangenheit gemacht? Rockstar hat ein ähnliches gestaffeltes Zugangssystem bei der Veröffentlichung von Red Dead Redemption 2 angeboten, je nachdem, welche Version gekauft wurde und wann. Diese Strategie half, die Serverlast beim Start zu bewältigen, da GTA Online in den ersten Wochen mit erheblichen Serverproblemen zu kämpfen hatte. Bei Red Dead Redemption 2 verlief dies etwas reibungsloser.

Es wäre nicht überraschend, wenn Rockstar diese Methode erneut für GTA 6 einsetzen würde. Dennoch ist es wichtig, die Glaubwürdigkeit der Quelle zu berücksichtigen. Millie A hat zwar in der Vergangenheit korrekt Informationen zu Marvel’s Wolverine geleakt, jedoch waren andere Leaks nicht immer zutreffend. Daher sollte man diese Informationen mit Vorsicht genießen.

Veröffentlichungstermin von GTA 6

Wann wird GTA 6 erscheinen? Rockstar hat angekündigt, dass GTA 6 am 26. Mai 2026 veröffentlicht wird. Dies gibt den Fans noch ein wenig Zeit, sich auf das Spiel vorzubereiten und weitere offizielle Ankündigungen abzuwarten.

Wie stehst du zu den aktuellen Preisgerüchten zu GTA 6? Würdest du für eine spezielle Edition mehr bezahlen, um früheren Zugang zu erhalten? Teile deine Gedanken und Erwartungen in den Kommentaren!