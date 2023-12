GTA 6: Ich will alle Menschen am Strand überfahren…

Rockstar Games produziert einen neuen Hauptableger der „Grand Theft Auto“-Spielreihe. GTA 6 feiert seine Veröffentlichung im Jahr 2025 für die aktuelle Konsolengeneration, es erscheint für die Xbox Series X|S und PS5.

Bis dahin ist es allerdings noch ein Weilchen hin. Jetzt heißt es, abwarten und Tee trinken, bis GTA 6 erscheint.

Deshalb hat die Community schon jetzt angefangen, Pläne für ihren Aufenthalt in GTA 6 zu schmieden. Und da bin ich doch ganz vorne mit dabei.

GTA 6 bringt Spielfeature zurück!

Denn es gibt da ein Spielfeature, das tief in der DNA von Grand Theft Auto verankert ist. Es ist gleichermaßen absurd, aber irgendwie auch witzig: und das ist die Möglichkeit Menschen zu überfahren und Sterne zu sammeln. Je mehr Sterne, desto größer ist die Suche nach uns als Verbrecher*in. Und ja, ich bin mir sehr sicher:

„Es wird sehr witzig, Menschen zu überfahren.“

Ok, das klingt im ersten Moment vielleicht ein wenig makaber. Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas in meinem Leben einmal sagen würde.

Aber sind wir mal ehrlich. Es ist ein Videospiel. Und als Gamer habe ich schon so einige Sätze gedroppt, die ich abseits des Gamings wohl „eher“ nicht sagen würde?

Die Vorfreude ist groß, den einen oder anderen NPC über den Haufen zu brettern. Und damit bin ich scheinbar nicht allein, wenn ich mir das Feedback auf Social Media so ansehe.

GTA 6-Fans haben schon Pläne

Vor allem eine ganz bestimmte Szene aus GTA 6 Trailer 1 hat es den Fans schon jetzt angetan. Und das ist die Szene am Vice Beach (alle Locations in GTA 6).

Das wird ein Horrorfilm. © Rockstar Games

Wie in den anfänglichen Tagen von GTA stellen sich viele Gamer jetzt schon mal vor, wie sie einmal quer durch den Strand zimmern und das mit der größtmöglichen Karre, damit es so viele Opfer wie nur möglich gibt.

Ach ja, die Gaming-Community ist schon etwas Besonderes. Nicht wahr?

Sogar Social-Media-Star MontanaBlack wäre von diesem Gedanken nicht abgeneigt, der auf ähnliche Gedanken innerhalb seiner Trailer-Reaction kommt.

Auf Reddit meint User Lutorini: „Stell dir vor, wie schnell du 5 Sterne bekommst, lmao.“

Aber in GTA 6 gibt es einen großen Unterschied zu GTA 1 oder GTA 2. Redditor Moistycake weist uns auf einen wichtigen Fakt hin:

„Diese NPCs werden so lebensecht, dass es den Leuten vielleicht ein schlechtes Gewissen machen könnte, sie zu töten. Vor allem, wenn sie die Reaktionen der NPCs sehen.“

Da könnte Moisty nicht ganz unrecht haben. Aber wie seht ihr das? Seid ihr ebenfalls von dem Gedanken angetan, Menschen in GTA zu überfahren, oder kommt da das oberste Übel in uns hervor, dem wir besser nicht nachgehen? Schreibt es in die Kommentare!