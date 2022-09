GTA 6-Leak: Entwickler zeigen Solidarität nach Shitstorm 

Der GTA 6-Leak wirft weiterhin ungeahnte Wellen. Nachdem ein Hacker zahlreiche Videos des unfertigen Spiels durchsickern ließ und Rockstar Games damit erpresste, unternehmensinterne Details zu veröffentlichen, äußerten sich einige Fans sehr abschätzig über die Grafik des noch in der Entwicklung befindlichen GTA-Teils.

Spieleentwickler geben Einblick in frühe Entwicklungsphasen

Viele Spieleentwickler springen nun solidarisch in die Bresche und teilen die frühen Entwicklungsstadien ihrer Games via Social Media. Damit gehen sie vor allem gegen die hanebüchenen Behauptungen vor, dass die Grafik zu den Aspekten gehöre, die während der Spieleentwicklung zuerst abgeschlossen würden.

Was für manch einen nach den stümperhaften Versuchen eines Möchtegern-Spieleentwicklers aussieht, gehört tatsächlich zur Entwicklung großer Titel wie Horizon: Zero Dawn, Uncharted 4 oder Sea of Thieves. Folgend haben wir die spannendsten Schätze der Entwickler-Posts für euch gesammelt.

Horizon: Zero Dawn

„Horizon: Zero Dawn“ ist unbestreitbar ein grafisches Highlight. Anhand eines Donnerkiefers (original Thunderjaw) ist sehr gut ersichtlich, dass die finale Grafik erst lange nach den grundlegenden Spielmechaniken kommt. Hinter der Klötzchengrafik lassen sich lediglich die Formen der Kampfmaschine erahnen.

Uncharted 4

Kurt Magenau (Co-Lead von „Uncharted 4“) retweetete einen geposteten Clip der bekannten Downhill-Verfolgung in Uncharted 4. Das Video wechselt zwischen verschiedenen Fertigstellungsphasen und zeigt, dass ein Game unzählige Entwicklungsstadien durchläuft, bevor es auf den Markt kommt.

Sea of Thieves

Diese entzückenden Zäpfchen müssen als Platzhalter für die finalen Piraten herhalten. Auch hier zeigt sich, dass „ein in der Entwicklung befindliches Spiel, das 2024 veröffentlicht wird“ eben nicht von Beginn an „fantastisch aussehen” muss.

Rehabilitation für Rockstar Games und GTA 6?

Die Solidarität anderer Entwickler mag nur ein Wermutstropfen für Rockstar Games sein. Für Außenstehende ist es jedoch gut zu sehen, dass ein Spiel verschiedene Phasen durchläuft, bevor es nach jahrelanger Entwicklungszeit in den Regalen steht. Vielleicht trägt diese Aktion ein Stück weit dazu bei, einige Shitstorms bezüglich unvollendeter Games im Zaum zu halten.