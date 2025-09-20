GTA 6 begleitende College-Klasse: Lerne US-Geschichte durch GTA-Spiele

Eine neue GTA-College-Klasse wurde angekündigt, die dazu dienen soll, die Veröffentlichung von GTA 6 im Jahr 2026 zu begleiten. Diese Ankündigung könnte einige überraschen, aber wenn du schon von der Red Dead Redemption-College-Klasse gehört hast, wird es dich weniger verwundern. Der Professor, der diese Red Dead-Klasse leitete, ist zurück mit einer neuen Erfahrung, die sich auf GTA bezieht.

Grand Theft America: Ein innovativer Ansatz zur Geschichtsvermittlung

Was steckt hinter der GTA-College-Klasse? Die Geschichtsklasse, die den Titel „Grand Theft America: U.S. History Since 1980 through the GTA Video Games“ trägt, wird an der University of Tennessee angeboten und startet am 20. Januar 2026. Der Kopf hinter dieser GTA-Klasse sowie der Red Dead-Klasse ist Tore Olsson. Olsson hat zuvor amerikanische Geschichte von 1899 bis 1911 unterrichtet, indem er die Red Dead Redemption-Spiele aufgrund ihrer Genauigkeit einsetzte.

Nach dem Erfolg dieser Klasse schrieb der Professor ein Buch mit dem Titel „Red Dead’s History“, das im letzten Jahr veröffentlicht wurde. Die Hörbuchversion wurde von Arthur Morgan alias Roger Clark selbst erzählt. Er verwendet Arthurs Stimme, was es zu einem Muss für Red Dead-Fans macht.

Ein Blick in die Zukunft: Mögliche Erweiterungen

Könnte es ein weiteres Buch geben? Angesichts der positiven Resonanz auf das von Clark erzählte Hörbuch stellt sich die Frage, ob es ein weiteres Buch auf Basis dieser GTA-Klasse geben könnte, das von einer vertrauten Stimme erzählt wird. Tore Olsson sagte gegenüber IGN, dass er „sehr ernsthaft darüber nachdenkt“ und deutet an, dass ein „ebenso perfekter Hörbucherzähler“ in Betracht gezogen wird. Ein Trio von Stimmenkämpfern könnte infrage kommen.

IGN berichtet zudem, dass die GTA-Klasse ursprünglich mit dem ursprünglichen Erscheinungstermin von GTA 6 im Herbst 2025 abgestimmt war. Dies hätte bedeutet, dass es Teil des Kurses gewesen wäre, als er Anfang 2026 begann. Wie wir wissen, hat Rockstar Games das nächste Spiel auf den 26. Mai 2026 verschoben. Ungeachtet dessen wird die Klasse wie geplant fortgesetzt.

GTA als Fenster zur Zeitgeschichte

Wie wird GTA in der Klasse genutzt? „Dieser einzigartige Kurs nutzt die fiktiven Grand Theft Auto-Videospiele als Fenster, um die sozialen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Transformationen zu verstehen, die die Vereinigten Staaten seit 1980 umgestaltet haben. Es gibt keine Voraussetzungen.“

In anderen aktuellen Nachrichten zu GTA 6 behauptet eine Datenfirma, dass GTA 6 die Konsolenbranche „umgestalten“ wird. Außerdem wurden einige der humorvollen In-Game-Websites durch Take-Two selbst geleakt.

Was denkst du über diese innovative Art, Geschichte zu lernen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!