GTA 6 auf PS5 Pro – Wird es das erste Rockstar-Spiel mit 60 FPS?

Ein kürzlich aufgetauchter Bericht hat möglicherweise ein bedeutendes Upgrade enthüllt, das Rockstar Games für Grand Theft Auto 6 (GTA 6) plant, insbesondere für die PlayStation 5 Pro (PS5 Pro). Obwohl dies noch nicht offiziell bestätigt wurde, gibt es Hinweise darauf, dass die Basisversion der PS5 sowie die Xbox Series X GTA 6 mit 30 Bildern pro Sekunde (FPS) ausführen werden. Diese Annahme basiert auf Berichten und dem historischen Kontext früherer Veröffentlichungen von Rockstar Games.

GTA 6 wird voraussichtlich das technisch anspruchsvollste Spiel seiner Generation sein. Die Herausforderung besteht darin, eine riesige offene Welt mit dem Detailgrad und dem Leben, das GTA 6 bieten wird, auf Basis-PS5 und Xbox Series X bei 60 FPS zum Laufen zu bringen. Dies wäre ein nahezu unmögliches Unterfangen für die Ingenieure von Rockstar Games. Der Einsatz der zusätzlichen Leistung der PS5 Pro könnte jedoch eine andere Geschichte erzählen.

Kooperation zwischen PlayStation und Rockstar Games

Wie beeinflusst die Zusammenarbeit von PlayStation und Rockstar Games GTA 6? Der neue Bericht, der von dem YouTuber und X-Nutzer Detective Seeds stammt, legt nahe, dass PlayStation direkt mit Rockstar Games zusammenarbeitet, um GTA 6 auf der PS5 Pro mit 60 FPS laufen zu lassen. Diese Partnerschaft könnte sich auf mehr als nur dieses Spiel erstrecken.

Im Bericht heißt es:

„GTA 6 hat bereits die Marke von 60 FPS erreicht und wird auf der PS5 Pro in mehreren grafischen Einstellungen optimiert. Die PlayStation-Ingenieure helfen bei der Optimierung aufgrund der neuen Technologien, die implementiert und mit einem derzeitigen Zieltermin im Mai 2026 eingeführt werden sollen.“

Diese Zusammenarbeit umfasst auch andere Rockstar-Titel, die vor dem Update der PS5 Pro 2026 veröffentlicht werden sollen.

Technische Spezifikationen der PS5 Pro

Was macht die PS5 Pro besonders für GTA 6? Die PS5 Pro, die am 7. November 2024 eingeführt wurde, bietet eine schnellere GPU, verbesserte Raytracing-Funktionen und eine KI-gestützte Upscaling-Technologie. Diese Hardware-Verbesserungen könnten der Schlüssel sein, GTA 6 in seiner vollem Pracht auf der PS5 Pro darzustellen.

Die PS5 Pro ist Teil der neunten Generation von Videospielkonsolen und bietet wichtige Hardware-Merkmale wie ein maßgeschneidertes Solid-State-Laufwerk für Hochgeschwindigkeits-Datenstreaming, um signifikante Verbesserungen bei der Speicherleistung zu ermöglichen. Sie ist zudem in der Lage, eine 4K-Auflösung bei bis zu 120 FPS darzustellen.

Spekulationen und Erwartungen

Was sind die Erwartungen an die Veröffentlichung von GTA 6? Bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels haben weder Rockstar Games noch PlayStation zu diesem Bericht Stellung genommen. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass sie dies tun werden, da beide Unternehmen selten auf Gerüchte reagieren.

GTA 6 soll am 26. Mai 2026 für PS5, PS5 Pro, Xbox Series S und Xbox Series X erscheinen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die technischen Spezifikationen der PS5 Pro positiv auf das Spielerlebnis auswirken werden. Die Erwartungen sind hoch, dass die zusätzliche Leistung der PS5 Pro die Spielerfahrung von GTA 6 erheblich verbessern wird.

Was denkst du über die möglichen Upgrades für GTA 6 auf der PS5 Pro? Teile deine Meinung unten in den Kommentaren!