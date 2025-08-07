Grounded 2 und Abiotic Factor – Top-Survival-Spiele jetzt im Xbox Game Pass

Xbox Game Pass erfreut seine Nutzer erneut mit der Einführung von zwei neuen Survival-Spielen, die sofort als einige der besten in diesem Genre gefeiert werden. Für nur 20 Euro im Monat bietet Xbox Game Pass einen unschlagbaren Wert, indem es den Zugang zu allen First-Party-Spielen von Xbox ab dem Tag ihrer Veröffentlichung ermöglicht, ohne zusätzliche Kosten. Dazu gehören auch Blockbuster wie Call of Duty und Bethesda-Rollenspiele wie The Elder Scrolls 6.

Die wahre Stärke von Xbox Game Pass liegt jedoch in seiner Fähigkeit, Spiele ins Rampenlicht zu rücken, die sonst möglicherweise unbemerkt geblieben wären. Kürzlich wurden die kooperativen Survival-Spiele Grounded 2 und Abiotic Factor am ersten Tag ihres Erscheinens dem Service hinzugefügt und haben bisher bei den Abonnenten großen Anklang gefunden.

Die Begeisterung für Grounded 2 und Abiotic Factor

Warum sind Grounded 2 und Abiotic Factor so besonders? Auf Reddit loben Nutzer beide Spiele als die besten Survival-Erfahrungen, die sie in letzter Zeit gemacht haben, und betonen den hohen Wert, den sie ihrem Xbox Game Pass-Abonnement hinzufügen. Besonders hervorzuheben ist, dass beide Spiele für Einzelspieler geeignet sind, was in diesem Genre nicht immer selbstverständlich ist.

Grounded 2, entwickelt von Obsidian Entertainment, ist die Fortsetzung des von „Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft“ inspirierten Survival-Spiels, bei dem eine Gruppe von Kindern in ihrem Garten geschrumpft wird. Der Nachfolger erweitert diese Idee, indem er die Kinder in einen Park versetzt und viele seiner Konzepte vertieft. Eine der bemerkenswertesten neuen Funktionen ist die Möglichkeit, Insekten als Reit- und Kampftiere zu nutzen, um die größere Umgebung zu durchqueren.

Ein Blick auf Abiotic Factor

Was macht Abiotic Factor zu einem einzigartigen Spiel? Abiotic Factor spielt in einem unterirdischen Forschungslabor, in dem du auf paranormale Wesen und Kreaturen aus anderen Welten triffst. Wie in Survival-Spielen üblich, gibt es auch hier die Möglichkeit zu craften und zu plündern, was dir erlaubt, neue Features und Spielmöglichkeiten freizuschalten. Das Spiel erinnert an eine humorvolle Version von Black Mesa, der Forschungsanlage aus den Half-Life-Spielen.

Beide Spiele sind jetzt auf Xbox Game Pass verfügbar und können sowohl im Koop-Modus mit Freunden als auch im Einzelspielermodus gespielt werden. Sie bieten zudem Geschichten, die über die endlosen Survival-Schleifen von Plündern und Craften hinausgehen.

Spielermeinungen und Kommentare

Was sagen die Spieler zu diesen neuen Spielen? Auf Reddit äußern sich viele Nutzer begeistert über die Solo-Freundlichkeit der Spiele. Ein Nutzer bemerkte, dass dies die besten Solo-Survival-Spiele sind, die er gespielt hat, und vergleicht sie mit anderen großen Titeln im Genre.

Hast du eines dieser Spiele bereits ausprobiert? Teile doch in den Kommentaren mit, was du von ihnen hältst!