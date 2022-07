God of War für PC: Das sind die Systemanforderungen

Bevor God of War Ragnarök erscheint, könnt ihr euch noch einmal die Vorgeschichte zu Gemüte führen. Die beste Version des Abenteuers von Atreus und Kratos bekommt ihr, wenn ihr God of War von 2018 auf dem PC spielt. Welche Systemanforderungen Sonys Action-Hit an euren Rechner stellt und was ihr an Minimum- sowie empfohlenen Specs benötigt, erfahrt ihr hier.

God of War (2018) auf PC: Minimale und empfohlene Systemanforderungen

Darum geht’s: Sonys Mega-Blockbuster „God of War“ ist zwar bereits 2018 für die PS4 erschienen, wurde aber erst vor einigen Monaten auch auf dem PC veröffentlicht. Wenn ihr wissen wollt, welche Systemanforderungen das gefeierte Action-Spiel an euren PC stellt, seid ihr hier genau richtig. Zum Beispiel für den Fall, dass ihr euch auf den Release des Nachfolgers „God of War Ragnarök“ vorbereiten wollt.

God of War Ragnarök: Alle Infos zu Auflösung und Framerate

Das sind die Minimum-Systemanforderungen:

Um God of War überhaupt auf eurem PC spielen zu können, müsst ihr über diese Grundvoraussetzungen verfügen. Das bedeutet, ihr könnt das Ganze dann im Schnitt ungefähr bei 30 FPS und mit einer Auflösung von 720p zocken – das ist nicht viel, aber eben auch besser als gar nichts.

CPU : Intel i5-2500K (4-Kern 3.3 GHz) oder AMD Ryzen 3 1200 (4-Kern 3.1 GHz)

: Intel i5-2500K (4-Kern 3.3 GHz) oder AMD Ryzen 3 1200 (4-Kern 3.1 GHz) RAM : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Grafikkarte : NVIDIA GTX 960 (4 GB) oder AMD R9 290X (4 GB)

: NVIDIA GTX 960 (4 GB) oder AMD R9 290X (4 GB) Direct X : Version 11

: Version 11 OS : Windows 10 64-bit (Version 1809)

: Windows 10 64-bit (Version 1809) Speicherplatz: 70 GB HDD (SSD empfohlen)

God of War-Systemanforderungen: Empfohlen

Das „God of War“-Entwicklerstudio Sony Santa Monica empfiehlt die folgende System-Zusammenstellung, wenn ihr in Full HD aka 1080p und mit 30 FPS spielen wollt. Das kommt in etwa dem Original-Erlebnis auf der PS4 nahe und dürfte dementsprechend ziemlich gut aussehen.

CPU : Intel i5-6600K (4-Kern 3.5 GHz) oder AMD Ryzen 5 2400G (4-Kern 3.6 GHz)

: Intel i5-6600K (4-Kern 3.5 GHz) oder AMD Ryzen 5 2400G (4-Kern 3.6 GHz) RAM : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Grafikkarte : NVIDIA GTX 1060 (6 GB) oder AMD RX 570 (4 GB)

: NVIDIA GTX 1060 (6 GB) oder AMD RX 570 (4 GB) OS : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Speicherplatz: 70 GB SSD

Das sind die detaillierten Systemanforderungen für God of War auf dem PC. © Sony Interactive Entertainment

Maximale Systemanforderungen für God of War auf dem PC

Sony hat eine ganze Auswahl an unterschiedlichen Szenarien veröffentlicht. Es gibt zum Beispiel auch noch eine Empfehlung dafür, welche Specs ihr braucht, wenn ihr „God of War“ wie im Original, aber mit 60 FPS Spielen wollt (am besten eine GTX 1070 mit 8 GB VRAM oder eine AMD RX 5600 XT mit 6 GB sowie einen i7-4770k oder einen Ryzen 7 2700). Auch für eine 1440p-Auflösung gibt es nochmal einzelne Empfehlungen sowie für das Nonplusultra, wenn ihr wirklich auf gar nichts verzichten möchtet und bei 60 FPS mit einer 4K-Auflösung spielen wollt.

CPU : Intel i9-9900K (8-Kern 3.6 GHz) oder AMD Ryzen 9 3950X (16-Kern 3.5 GHz)

: Intel i9-9900K (8-Kern 3.6 GHz) oder AMD Ryzen 9 3950X (16-Kern 3.5 GHz) RAM : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Grafikkarte : NVIDIA RTX 3080 (10 GB) oder AMD RX 6800 XT (16 GB)

: NVIDIA RTX 3080 (10 GB) oder AMD RX 6800 XT (16 GB) OS : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Speicherplatz: 70 GB SSD

