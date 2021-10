Ridley Scott zeigt auch im stolzen Alter von 83 Jahren offenbar keinerlei Ermüdungserscheinungen, was das Filmemachen angeht. Ganz im Gegenteil: In einem Interview hat der Regisseur jetzt erklärt, dass er bereits Pläne für „Gladiator 2“ hat. Die Fortsetzung des Kultfilms soll gleich nach dem Napoleon-Streifen „Kitbag“ in Angriff genommen werden

Gladiator bekommt über 20 Jahre später doch noch eine Fortsetzung

Darum geht’s: „Gladiator 2“ wurde einigermaßen überraschend von Regisseur Ridley Scott selbst angekündigt. Der hat in einem Interview mit Empire jetzt bestätigt, dass die Fortsetzung bereits in Arbeit sei und er sie fest für die Zeit nach der Produktion des Napoleon-Films „Kitbag“ eingeplant hätte.

Gladiator 2 kommt wirklich! Nachdem es 21 Jahre lang Gerüchte um eine Fortsetzung gab, steht jetzt wohl fest, dass das Gladiator-Sequel tatsächlich kommt. Es gibt nicht nur die Bestätigung des Regisseurs selbst, sondern sogar gleich auch noch einen groben Zeitraum.

Wann soll das passieren? Einen festen Termin für den Kinostart oder ähnliches hat Ridley Scott natürlich noch nicht genannt. Aber immerhin lässt er uns wissen, dass er gedenkt, Gladiator 2 nach dem Napoleon-Biopic Kitbag zu drehen. Am Skript werde sogar bereits gearbeitet.

Bis es so weit ist, kommen wir aber auf jeden Fall noch in den Genuss von jeder Menge Ridley Scott. Der bringt dieses Jahr nämlich noch „House of Gucci“ mit unter anderem Lady Gaga sowie „The Last Duel“ ins Kino. Im Anschluss soll dann der Napoleon-Film „Kitbag“ kommen.

Wollen wir hoffen, dass sich an den Plänen nichts ändert und Ridley Scott danach tatsächlich „Gladiator 2“ angeht – und dass der dann auch gut wird.

Zur Handlung von Gladiator 2 gibt es zwar bereits eine Menge Gerüchte (und ein kurioses, inoffizielles Drehbuch von Nick Cave), aber noch keine handfesten Details. Möglicherweise müssen wir uns aber darauf einstellen, dass Russell Crowe nicht in seiner legendären Rolle als Maximus Decimus Meridius zurückkehrt.

Gefällt es euch nicht? Unterhalte ich euch nicht? Seid ihr nicht deshalb hier? Schreibt es uns in die Kommentare.