Ghostwire: Tokyo – Release wird offiziell verschoben

Ghostwire: Tokyo wird offiziell nicht mehr im Jahr 2021 erscheinen. Wie die verantwortlichen Entwickler*innen bekannt gegeben haben, müssen wir uns doch noch eine ganze Weile länger gedulden bis wir in das mysteriöse Spiel eintauchen können, denn der Release wurde nun nach hinten verschoben.

Ghostwire: Tokyo – Neuer Release erst im Jahr 2022

Bislang stand noch kein genaueres Datum für die Veröffentlichung von „Ghostwire: Tokyo“ fest, der Release für 2021 wurde jedoch bereits lange angekündigt. Nun verzögert sich der Releasetermin des Action-Adventures noch einmal noch hinten – in den Anfang des Jahres 2022. Erst dann soll das First-Person-Spiel für PC und Konsolen-exklusiv für die PS5 erscheinen.

Tango Gameworks gab via Twitter bekannt, dass die Verzögerung unter anderem den anhaltenden Pandemiebedingungen geschuldet ist, aber auch, dass die Qualität, die für das Spiel angestrebt wird, mehr Zeit erfordert als zunächst angenommen wurde.

„Wir möchten, dass ihr das Spiel sobald wie möglich in den Händen haltet, um die unvergessliche Version eines verlassenen Tokyos erleben zu können, an deren Erstellung wir so hart arbeiten. […] Unser neues Release-Zeitfenster wird und die Zeit geben, die Ghoswire-Welt zum Leben zu erwecken, die wir uns immer vorgestellt haben.“

Worum geht es in dem Titel?

In dem gruseligen Action-Adventure wird das sonst so vor Leben nur so sprudelnde Tokio wie leergefegt sein. Beinahe alle Einwohner*innen sind einfach von der Bildfläche verschwunden. Dafür belagern nun mysteriöse Geistwesen die Straßen. Als Medium mit einzigartigen Fähigkeiten habt ihr die nötigen Mittel, um euch gegen die neuen Gefahren zu wehren und aufzudecken, was hinter dem Verschwinden der Menschen steckt.

© Besthesda

Besonderheiten der PS5-Version: Die Entwickler*innen von Tango Gameworks wollen hierbei Leistung und Schnelligkeit der PS5 ausnutzen und eine kleine Grafik-Explosion schaffen. Gleichzeitig soll das haptische Feedback des DualSense-Controllers entsprechend ausgenutzt werden und die Skills des Charakters entsprechend spürbar machen. Besitzer*innen des Pulse 3D-Headsets sollen außerdem akustisch noch tiefer in die Stadt eintauchen können.

Alle weiteren bislang bekannten Informationen zum Spiel sowie Screenshots und Trailer findet ihr auf unserer Themenseite.