Ghost of Tsushima: Nächstes Projekt des Studios ist wohl ein Multiplayer-Spiel

Das Playstation-exklusive Ghost of Tsushima wurde für seine Open World und die spannende Story gelobt. Fans sind schon sehr gespannt darauf, was das Entwicklerstudio Sucker Punch als Nächstes ankündigt. Offenbar dürfen wir einen Multiplayer-Titel erwarten.

Bekommen wir nach Ghost of Tsushima ein Open-World-Multiplayer-Spiel?

Auf der Website des Unternehmens wird ein „Multiplayer/Network Programmer“ gesucht. In der Stellenausschreibung heißt es:

„Wir suchen das Komplett-Paket: jemanden mit den notwendigen Fähigkeiten, um Netzwerkfunktionen zu untersuchen, zu definieren, zu implementieren und einzusetzen, die ein reibungsloses und ansprechendes kooperatives Spielerlebnis unterstützen.“

Das ist ein recht eindeutiger Hinweis darauf, dass das nächste Projekt von Sucker Punch zumindest einen Multiplayer-Modus bekommt. Ob es sich um ein Multiplayer-Only-Spiel handelt, ist nicht klar. Allerdings hat das Studio schon zu Multiplayer- und Koop-Erfahrungen tendiert. Der DLC Legends für „Ghost of Tsushuma“ führte Story-Missionen für zwei sowie Survivial-Aufträge für vier Spieler ein. Darüber hinaus gibt es Raids, die ihr zu viert erleben könnt.

Denkbar wäre, dass Sucker Punch an einem neuen Open-World-Titel arbeitet, den ihr entweder alleine oder kooperativ mit Freunden erleben könnt. Eventuell handelt es sich dabei um eine Art Opt-in-Multiplayer wie bei „Outriders“. Ihr seid grundsätzlich alleine unterwegs, erlebt die Story für euch, aber braucht ihr Hilfe oder wollt mal mit euren Kumpels unterwegs sein, dann springen diese einfach in euer Spiel oder ihr in das Spiel von euren Freunden.

Dass wir ein MMO bekommen, ist nach aktuellem Stand eher unwahrscheinlich. Denn die Stellenausschreibung spricht explizit von einem kooperativen Spielerlebnis. Das scheint auch PvP auszuschließen. Nun heißt es, abwarten, bis das neue Projekt nach „Ghost of Tsushima“ offiziell angekündigt wird.