Seit Freitag, den 16. Oktober 2020 steht euch für den Open-World-Titel Ghost of Tsushima Update 1.1 zur Verfügung, das den dazugehören neuen Koop-Mehrspieler-Modus „Ghost of Tsushima: Legends“ im Gepäck hat. Weiterhin umfasst die Aktualisierung den Modus Neues Spiel+, Rüstungsausstattungen, Geisterblumen und die Anzeige der aktuellen Spielzeit. Alle Infos zu den neuen Inhalten haben wir euch in diesem Beitrag im Detail zusammengetragen:

Ghost of Tsushima: Mit Version 1.1 wird es endlich auch den Modus Neues Spiel+ geben

Rettetet Tsushima gemeinsam!

Habt ihr das Update heruntergeladen, gelangt ihr danach über den Titelbildschirm, über das Pausenmenü, durch das Annehmen einer PSN-Einladung eines Freundes oder durch das Ansprechen des neuen Charakters Gyozen, der in der Einzelspielerkampagne nun an mehreren Orten Tsushimas anzutreffen ist, in die Online-Lobby.

Um den Koop-Mehrspieler-Modus von „Ghost of Tsushima“ zocken zu können, benötigt ihr eine Internetverbindung und eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bietet euch „Ghost of Tsushima: Legends“ zwei Gameplay-Typen: Story-Missionen für zwei Spieler und Überlebens-Missionen für vier Spieler. In Überlebens-Missionen muss ein Spielerteam, bestehend aus bis zu vier verschiedenen Charakterklassen, Gebiete von Tsushima gegen immer stärker werdende Gegnerhorden verteidigen. Erste Einsteigertipps für die Vier-Spieler-Kampagne hat Sony für euch in diesem Artikel auf dem PlayStation-Blog veröffentlicht.