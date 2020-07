Ghost of Tsushima: Launch-Trailer schürt Vorfreude auf den Release!

© Ghost of Tsushima

Mit Ghost of Tsushima beendet Sony diese Woche die PS4-Ära – zumindest was die eigenen Exklusivtitel angeht. Jetzt gibt es den Launch-Trailer zum erbarmungslosen Samurai-Abenteuer, der noch einmal vor dem Release am 17. Juli das Wasser im Mund zusammen laufen lässt.

Worum geht es in Ghost of Tsushima?

Japan im 13. Jahrhundert: Die Mongoleninvasion erreicht die japanische Insel Tsushima und augenscheinlich alle Samurai sterben bei dem Angriff. Jin Sakai überlebt jedoch und taucht unter, um als „Geist“ eine eigene Armee für einen verzweifelten letzten Angriff zu versammeln.

Mit seinen unkonventionellen und geradezu blutrünstigen Kampfmethoden entsagt der einst ehrenhafte Krieger dem Samurai-Kodex immer mehr – alles, um die Bevölkerung Tsushimas zu retten. Aber zu einem hohen Preis …

Erbarmungslose Kämpfe und tolle Umgebungen: Das Samurai-Abenteuer hat uns überzeugt!

In unserem Review zu „Ghost of Tsushima“ beeindruckte uns vor allem das erbarmungslose Kampfsystem und die prachtvoll umgesetzte Spielwelt Tsushimas. Wir vergeben ganz klar eine Kaufempfehlung. Hier lest ihr unseren Test-Artikel.

