Ghost of Tsushima: Ladezeiten waren zu kurz, Entwickler mussten sie verlängern

Ghost of Tsushima: Fundorte der geheimen Altäre, so erhaltet ihr die Bronze-Trophäe – Tipps

Sly Cooper in Ghost of Tsushima: So bekommt ihr das Outfit des legendären Diebes (Trophäen-Guide)

Ghost of Tsushima: Collectors Edition und alle anderen Editionen kaufen, in diesen Shops gehts!

„Ghost of Tsushima“ ist am 17. Juli 2020 exklusiv für die PlayStation 4 erschienen. Euren umfangreichen Test könnt ihr euch hier durchlesen . Alle Tipps und Tricks zu dem Open-World-Titel haben wir euch hier zusammengefasst .

Ein Problem entstand durch die sehr kurzen Ladezeiten aber auch. Denn wie in anderen Spielen bekommt ihr im Ladescreen von „Ghost of Tsushima“ für gewöhnlich Tipps angezeigt. Doch da das Spiel beispielshalber nach dem Tod von Jin Sakai innerhalb von wenigen Sekunden fertig geladen ist, blieb kaum Zeit dafür, um die Hinweise völlig zu lesen. Aus diesem Grund entschieden sich die Entwickler von Sucker Punsh dazu, die Ladezeiten künstlich ein wenig zu verlängern, damit Spieler die Tipps komplett lesen können.

Zudem werden Inhalte und neue Bereiche bereits während der Zwischensequenzen von „Ghost of Tsushima“ geladen. Texturen werden nur einmal geladen und zwar lediglich dann, wenn sie in der näheren Umgebung auch wirklich von Bedeutung sind.

Neben der besonders hübschen Optik erfreuen sich Spieler vor allem an den sehr kurzen Ladezeiten, die selbst bei der Schnellreise nicht sonderlich negativ ins Gewicht fallen. Nun hat der Lead-Programmierer Adrian Bentley in einem Interview darüber gesprochen, weshalb die Ladepausen so kurz ausfallen.

In der vergangenen Woche haben Sony Interactive Entertainment und Sucker Punch den Open-World-Titel Ghost of Tsushima veröffentlicht, der während der ersten Mongoleninvsaionen in Japan im Jahr 1274 stattfindet und euch in die Rolle des letzten verbliebenden Samurai Jin Sakai schickt.

BELIEBTE NEWS

Minecraft: Welt und Seed des Startbilschirms entdeckt, nach fast 10 Jahren

The Last of Us 2: Habt ihr dieses Supernatural-Easter Egg entdeckt?

Twitch: Die erfolgreichsten Streamer der Welt – Top 10 im Juli 2020

MediaMarkt: 3 Spiele für 47,77€ – egal ob Switch, PS4, PC oder Xbox!

The Last of Us 2: Ein Ende so treffend wie gefährlich

Sly Cooper in Ghost of Tsushima: So bekommt ihr das Outfit des legendären Diebes (Trophäen-Guide)

Cheats für GTA 5: Alle Codes für Unsterblichkeit, Waffen und Fahrzeuge

Welche PS Plus-Spiele wünscht ihr euch für August 2020?

Ihr könnt Cyberpunk 2077 beenden ohne die Hauptmission abzuschließen

Cursed: So positiv reagieren die Zuschauer auf die Witcher-Alternative

TRENDS

Cyberpunk 2077 Rollenspiel

The Last of Us 2 Action-Adventure

Resident Evil 3 Survival-Horror

Final Fantasy 7 Remake Action-RPG

Pokémon Schwert und Schild Rollenspiel

Zelda: Breath of the Wild 2 Rollenspiel

GTA 6 Open-World-Action