Am 20. August erscheint der Director’s Cut von Ghost of Tsushima für PS4 sowie PS5 und bietet uns unter anderem eine brandneue Insel zum Erkunden. Nun haben Sony und Sucker Punch einen Story-Trailer veröffentlicht, der uns einen spannenden Einblick in die Geschehnisse auf der Insel Iki liefert.

Ghost of Tsushima Director’s Cut: Iki Story Trailer

Spirituelle Antagonistin auf Iki

Zum ersten Mal wird im Director’s Cut Iki, die Nachbarinsel von Tsushima, erkundbar sein. Dort erwarten Jin neue Aufträge, atemberaubende Umgebungen sowie Gefahren. Ein geheimnisvoller Mongolenstamm treibt dort sein Unwesen, angeführt von der Schamanin Ankhsar Khatun, die von ihren Untergebenen Adler genannt wird.

So wie der Hauptantagonist Khotun Khan ist sie eine Eroberin, besitzt jedoch als Hüterin der Seelen eine spirituelle Gabe. Jin muss sich also einer neuen Art von Gefahr stellen.

© Sony Interactive Entertainment/Sucker Punch Productions

Deckt die dunkle Vergangenheit des Sakai-Clans auf

Genau genommen, ist dies nicht Jins erster Besuch auf der Insel. Allerdings plagen ihn alte Ängste und ein Trauma aus der Vergangenheit, weswegen er sich fürchtet, die Insel erneut zu betreten. In der Iki-Erweiterung werden wir daher tief vergrabene Wunden von Jin aufdecken und interessante Einblicke in die dunkle Vergangenheit des Sakai-Clans erlangen, so verspricht es Senior Writer Patrick Downs.

© Sony Interactive Entertainment/Sucker Punch Productions

Auf Iki geht es wesentlich rauer zu

Die Insel Iki verfügt wie Tsushima über unterschiedlichste Landschaften. Einen Kontrast bildet die Nachbarinsel dennoch: Die Samurai haben schon lange die Kontrolle über das Eiland verloren. In den gesetzlosen Gegenden werdet ihr also oft auf Plünderer, Piraten und Kriminelle treffen. Nichtsdestotrotz muss Jin einheimische Verbündete um sich versammeln und mit zwielichtigen Gesellen zusammenarbeiten, um der Herrschaft des Adlers ein Ende zu bereiten. Auf seinem Abenteuer wird Jin zudem neue Kampftechniken lernen.

Was steckt sonst noch im Director’s Cut?

Neben der neuen Story bietet die Insel Iki noch viel mehr:

Brandneue Umgebungen, die es zu erkunden gilt

Neue Rüstungen für Jin und sein Pferd

Neue Minispiele

Neue Techniken

Neue Gegnertypen

Neue Trophäen

Und vieles mehr (ihr könnt sogar neue Tiere streicheln!)

Spielfortschritt übertragbar

PS5-Spieler*innen können sich darüber hinaus auf exklusive Features freuen:

Japanische Lippensynchronisation

Haptisches Feedback

Adaptive Trigger

3D-Audio der PS5 wird unterstützt

Deutlich verbesserte Ladezeiten

4K-Auflösung

60 FPS

Alle Infos zu den Upgrades und welche Inhalte neben dem Director’s Cut noch auf alle Spielerinnen und Spieler warten, gibt es in diesem Beitrag.