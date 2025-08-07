Game of Thrones Staffel 1: Die peinlichsten Fehler, die dir entgangen sind

Die Serie Game of Thrones, basierend auf den Büchern von George R. R. Martin, ist bekannt für ihre komplexe Handlung und die detailreiche Welt von Westeros. Doch trotz ihrer Beliebtheit ist die Serie nicht frei von Fehlern. Bereits in der ersten Staffel gibt es einige Ungereimtheiten, die selbst eingefleischten Fans möglicherweise entgangen sind.

Seltsame Schwertplatzierungen

Was passiert mit Ser Barristan Selmys Schwert? In einer Szene verbannt König Joffrey den erfahrenen Ritter Ser Barristan Selmy aus der Königsgarde. Selmy wirft aus Protest seine Rüstung und sein Schwert vor den Thron. Doch beim nächsten Schnitt liegt das Schwert viel weiter entfernt, als es hätte sein sollen.

Ein weiterer Schwert-Patzer tritt in der gleichen Szene auf, als ein anderer Ritter Schwierigkeiten hat, sein Schwert in die Scheide zu stecken. Während seine Kollegen dies mühelos schaffen, gelingt es ihm nicht, ohne sich zum Narren zu machen.

Fehlerhafte Namensgebung und Haare, die zu schnell wachsen

Warum wird Sophie Turner falsch zugeordnet? Die ikonischen Eröffnungscredits von Game of Thrones sind bekannt für ihre Darstellungen von Westeros. Doch in der ersten Staffel wird Sophie Turner fälschlicherweise als Mitglied der Targaryen-Familie statt der Stark-Familie aufgeführt.

Wieso verändert sich das Haar von Robb und Jon so schnell? Zu Beginn der Serie bereitet sich Winterfell auf den Besuch von König Robert Baratheon vor. Robb Stark und Jon Schnee präsentieren sich mit gepflegten Haaren und Bärten. Doch am Ende der ersten Episode sehen beide bereits wieder ganz anders aus, obwohl kaum Zeit vergangen ist.

Unstimmigkeiten bei Schießübungen und Tor-Positionen

Wie verändert sich Bran Starks Trefferbild? Im Pilot der Serie übt Bran Stark mit seinen Brüdern das Bogenschießen. Obwohl er keinen guten Eindruck macht, zeigt ein Treffer am unteren Rand des Ziels, dass er zumindest einmal gut getroffen hat. Doch nachdem Arya Stark ihren Pfeil abgeschossen hat, ist der Treffer nicht mehr an derselben Stelle.

Was passiert bei Tyrion Lannisters Gespräch am Tor? In einer Szene unterhält sich Tyrion Lannister mit Sandor Clegane, dem Bluthund, in der Nähe eines Tores in Winterfell. Zu Beginn steht Tyrion direkt am Tor, doch im nächsten Schnitt hat er sich, ohne sich zu bewegen, deutlich davon entfernt.

Blutige Klingen und ihre magische Reinigung

Warum verändert sich das Blut auf Robbs Schwert? Nach dem Tod von Robert Baratheon ziehen die Streitkräfte des Nordens, geführt von Robb Stark, gegen die Lannisters in den Krieg. In einer Szene wird Jaime Lannister von einem der Männer Robbs mit einem blutigen Schwert bedroht. Doch die Menge an Blut auf der Klinge variiert zwischen den Schnitten, was von der Dramatik der Szene ablenkt.

Hast du diese Fehler bei deinem ersten Mal Ansehen bemerkt? Ändern sie deine Sicht auf die erste Staffel der HBO-Serie? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit!