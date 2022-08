House of the Dragon: Warum die Trittsteine so wichtig für Westeros sind

Mit der zweiten Episode „The Rogue Prince“ nimmt die Handlung des erfolgreichen und gefeierten Game of Thrones-Prequels House of the Dragon mächtig an Fahrt auf und überrascht die Fans mit neuen mysteriösen Charakteren und Settings. Wir stellen die Trittsteine vor und sagen euch, warum sie im Machtkampf um Westeros so wichtig sind.

„House of the Dragon“ basiert auf der Buchvorlage „Fire & Blood“ von George R.R. Martin und spielt etwa 200 Jahren vor dem GoT-Serienhit. Im Zentrum steht der Familie Targaryen und ihr Machtkampf um die Sieben Königslande.

Im Konflikt um die Erben auf den Eisernen Thron – auch als Tanz der Drachen bekannt – steht Prinz Daemon (Matt Smith), Prinzessin Rhaenyra (Milly Alcock) und Alicent Hightower (Emily Carey), zweite Königin von König Viserys I. Targaryen und Mutter des neuen Thronfolgers mit ihren jeweiligen Verbündeten im Zentrum, deren Konflikt zunehmend eskaliert.

Was sind die Trittsteine?

Zu Beginn der zweiten Staffel stellen die Trittsteine (engl.: Stepsones) einen strategisch wichtigen Ort in Westeros dar, da sie eine der wichtigsten Handelsroute zwischen Westeros und Essos bilden. Wir kennen die Inselgruppe in der südlichen Meerenge von Westeros vor Dorne bereits aus der GoT-Serie.

Im Prequel entbrennt ein Eroberungskampf mit mächtigen Seeschlachten der unterschiedlichen Parteien um die strategisch wichtig gelegene Inselgruppe. Die Inselgruppe Trittsteine werden häufig von Stürmen heimgesucht und dienen mit den freien Städten Tyrosh, Lyseni und Myrer als Unterschlupf für Piraten.

Einst hat eine Landbrücke die Inseln mit Dorne in Westeros und das südwestliche Essos miteinander verbunden. Der Legende nach heißt es, das ein Krieg zwischen den ersten Menschen und den Kindern des Waldes dazu geführt hat, dass die magischen Wesen die Verbindung zum Festland zerstörte und aus den Resten die Inselkette entstand.

Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint) in „House of the Dragon“ © HBO

Daemon Targaryens Seeschlacht um die Trittsteine

In „House of the Dragon“ hat derweil Craghas Drahar aka der Krabbenspeiser als Anführer der Triarchie, ein Zusammenschluss der drei Freien Städte Lys, Myr und Tyrosh, die Inseln erobert – sehr zum Ärger der Machtinhaber von Westeros, schließlich kontrollieren sie damit den wichtigen Handelsweg.

Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint) aus dem Haus Velaryon besitzt die größte und mächtigste Seemacht in Westeros. Gemeinsam mit Prinz Daemon Targaryen möchten sie die Inselgruppe Trittsteine zurückerobern und ziehen in eine mächtige Seeschlacht – mit Hilfe der Drachen der Targaryens, die eine komplette Flotte in Flammen aufgehen lässt.

Am Ende ernennt sich Daemon Targaryen als Sieger der Schlacht kurzerhand selbst zum König der Trittsteine und der Meerenge, da er keine Hoffnung mehr auf den Eisernen Thron sieht.

Die Verbindung zur GoT-Serie stellt schließlich Balon Graufreud (Patrick Malahide) dar, der als Seefahrer in den Dienst von Daemon Targaryen steht und schließlich dessen gigantische Seeflotte anführt. Sein Bruder ist als der gefürchtete Euron Graufreud bekannt, Onkel von Theon und Asha Graufreud.

