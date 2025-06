Game of Thrones-Finale neu bewertet – Warum Staffel 8 doch Sinn macht

Das Ende von Game of Thrones hat bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2019 viel Kritik erfahren. Doch nach einem erneuten Ansehen der gesamten Serie erscheinen diese Kritiken ungerecht. Die Serie, basierend auf George R. R. Martins Romanreihe Das Lied von Eis und Feuer, wurde während ihrer acht Staffeln zwischen 2011 und 2019 zu einer der am meisten gefeierten Serien der Fernsehgeschichte. Trotz dieser Erfolge galt die letzte Staffel für viele als enttäuschender Abschluss, doch ich bin anderer Meinung.

Ich habe kürzlich alle acht Staffeln von Game of Thrones noch einmal angesehen – insgesamt etwa 70 Stunden – und die Serie macht nach einer gewissen Zeit Abstand viel mehr Sinn. Während der Veröffentlichung wurde besonders die achte Staffel, speziell die letzte Episode, stark von Zuschauern und Kritikern kritisiert. Die letzte Staffel hat jedoch die Handlungsstränge der Charaktere perfekt abgeschlossen, einige alte Fragen beantwortet und sogar einige spannende Spin-offs angedeutet, die in Zukunft erkundet werden könnten.

Warum war das Ende von Game of Thrones so umstritten?

Was machte Game of Thrones Staffel 8 kontrovers? Einer der größten Kritikpunkte an der achten Staffel war die Laufzeit. Während die vorherigen Staffeln in der Regel zehn Episoden umfassten, reduzierte sich die Anzahl in Staffel 7 auf sieben Episoden und in Staffel 8 auf nur sechs. Dies ließ die Staffel im Vergleich zu den vorherigen, die ihre Erzählungen über mehrere Episoden hinweg entwickelten, gehetzt erscheinen. Doch die meisten Episoden in Staffel 8 hatten eine längere Laufzeit als einzelne Episoden in früheren Staffeln, was bedeutete, dass mehr Action in einer Sitzung erkundet werden konnte.

Ein weiterer Kritikpunkt war die vermeintlich inkonsistente Charakterentwicklung in Staffel 8. Zum Beispiel kehrte Jaime Lennister (Nikolaj Coster-Waldau) nach Königsmund zurück, um an der Seite von Cersei (Lena Headey) zu sein, was seine Charakterentwicklung und die aufkeimende Beziehung zu Brienne von Tarth (Gwendoline Christie) ignorierte. Ebenso schien die Entscheidung von Jon Schnee (Kit Harington), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) schließlich zu töten und damit ihre langjährige Suche nach dem Eisernen Thron abrupt und unerwartet zu beenden, sehr untypisch für den König im Norden.

Game of Thrones’ letzte Staffel hat die Handlungsstränge der Charaktere perfekt abgeschlossen

Wie endeten die Geschichten der Hauptcharaktere? Während es bessere Entscheidungen hätte geben können, die am Ende von Game of Thrones Staffel 8 getroffen werden konnten, wurden die Geschichten der meisten Hauptcharaktere eng zusammengeführt. Daenerys Targaryens Suche nach dem Eisernen Thron endete mit ihrem Tod – kontrovers, sicher, aber dies war ihr einziger logischer Abschluss, besonders nachdem sie in Staffel 8 so korrupt geworden war. Tyrion wurde zum Hand des Königs – eine passende Rolle – und Figuren wie Jorah Mormont (Iain Glen), Beric Dondarrion (Richard Dormer), Theon Graufreud (Alfie Allen) und mehr erhielten passende Enden, indem sie in den Schlachten der Staffel ihr Leben verloren.

Die Stark-Familie, die seit der allerersten Episode im Mittelpunkt der Geschichte von Game of Thrones stand, erlebte ebenfalls angemessene Enden. Während Bran zum neuen König zu machen umstritten war, ergibt es tatsächlich Sinn – Daenerys wollte das Rad brechen. Arya Stark (Maisie Williams) reist in die unerforschten Gebiete der komplexen und detaillierten Welt von Game of Thrones, westlich von Westeros, während Sansa Stark (Sophie Turner) Königin im Norden wurde und gemeinsam mit ihrem Bruder regiert. Jon Schnees Verbannung zur Mauer ergab ebenfalls Sinn, nachdem er die Königin getötet hatte, doch seine Geschichte ist möglicherweise noch nicht abgeschlossen.

Game of Thrones’ Ende eröffnete interessante Spin-off-Möglichkeiten (aber werden sie umgesetzt?)

Welche Spin-offs könnten aus Game of Thrones entstehen? Während es viele lose Enden verknüpfte, ließ das Finale von Game of Thrones auch mehrere Geschichten offen, die eine Reihe von Spin-offs aus der beliebten HBO-Serie hätten hervorbringen können. Bisher wurde nur House of the Dragon als Game of Thrones-Spin-off veröffentlicht, das sich auf die Targaryen-Familie während ihrer Herrschaft über die Sieben Königslande fast 200 Jahre vor der Geburt von Daenerys Targaryen konzentriert. Ein Ritter der Sieben Königslande, mit den Geschichten von Ser Duncan „Dunk“ dem Großen (Peter Claffey) und seinem Knappe Prinz Aegon „Egg“ Targaryen (Dexter Sol Ansell), ist ebenfalls für 2026 geplant.

Andere Spin-offs hatten Schwierigkeiten, in die Gänge zu kommen, aber es wäre sinnvoll für HBO, weiterhin auf den Erfolg von Game of Thrones zu setzen und Martins komplexe Fantasy-Welt weit mehr zu erweitern. Es war schade zu sehen, dass ein Spin-off, das sich auf Jon Schnee konzentriert, auf Eis gelegt wurde, aber es ist möglich, dass Harington die Rolle in Zukunft wieder aufnimmt und Schnees Geschichte nach seiner Reise nördlich der Mauer weiter erforscht. Der Graue Wurm (Jacob Anderson) reiste mit den Unbefleckten und den Dothraki zur Insel Naath, was in einem Spin-off weiter erkundet werden könnte.

Aryas nächste Geschichte, die Abenteuer von Ser Brienne von Tarth, die Geschichte der Weißen Wanderer, die Geschichte der Gesichtslosen Männer und viele mehr könnten leicht zum Fokus von Spin-offs werden. Der anhaltende Erfolg von House of the Dragon könnte HBO dazu bewegen, mit mehr dieser Projekte fortzufahren. Sollte dies geschehen, könnte das Ende von Game of Thrones gefestigt, erklärt und mehr legitimiert werden, was vielleicht dazu beiträgt, die seit sechs Jahren anhaltende Kritik zu wenden.

