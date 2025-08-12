Game of Thrones – Diese 5 Highlights versöhnen trotz kritisierter finaler Staffel

Die finale Staffel von Game of Thrones hat die Fans mit einer Mischung aus Enttäuschung und Begeisterung zurückgelassen. Trotz der Kritikpunkte, die vor allem die Handlung und Charakterentwicklungen betreffen, gibt es einige Aspekte, die an der letzten Staffel der beliebten Serie gefallen können.

Theon Greyjoys Erlösung

Warum ist Theons Erlösung so bedeutend? Theon Greyjoy beginnt als einer der umstrittensten Charaktere der Serie, nachdem er die Stark-Familie verraten hat. Doch seine Gefangenschaft bei Ramsay Bolton und die darauffolgende Folter führen zu einem Wandel in seiner Persönlichkeit.

Theon hilft Sansa Stark bei der Flucht und kämpft schließlich für seine Familie gegen seinen Onkel Euron Greyjoy. Er kehrt nach Winterfell zurück und opfert sich, um Bran Stark vor dem Nachtkönig zu schützen. Diese Entwicklung bietet ihm Frieden und Erlösung, auch wenn es keinen glorreichen Abschluss für ihn gibt.

Arya Starks großer Moment

Was macht Aryas Moment so besonders? Arya Stark hat eine lange und gefährliche Reise hinter sich, die sie schließlich zu den gesichtslosen Männern nach Braavos führt. Nach ihrer Rückkehr nach Westeros verfolgt sie hartnäckig ihre Liste derer, die sie töten will.

In der finalen Staffel bekommt Arya ihren größten Moment in der Serie, als sie mit einem valyrischen Stahldolch den Nachtkönig besiegt. Dieser Moment zeigt ihre Entwicklung von einem verängstigten Mädchen zu einer starken Kriegerin.

Cersei Lannisters Schicksal

Warum ist Cerseis Ende so befriedigend? Cersei Lannister verbringt die finale Staffel in Königsmund und wartet auf die Ankunft ihrer Feinde aus dem Norden. Sie lehnt ein Friedensangebot von Daenerys Targaryen ab und tötet stattdessen Missandei, Daenerys‘ Vertraute.

Daenerys‘ Rache ist verheerend, als sie Königsmund niederbrennt. Obwohl Cersei versucht zu fliehen, findet sie ihr Ende in den Trümmern der Roten Burg. Trotz der Tragik von Jaime Lannisters Tod mit ihr, empfinden viele Zuschauer Cerseis Ende als gerecht.

Jon Snows Entscheidung

Wie verändert sich Jon Snows Rolle in der finalen Staffel? Jon Snow hat nie nach Titeln oder Land gestrebt, was ihn letztlich dazu führt, erneut der Nachtwache beizutreten. Seine Reise ist geprägt von Kämpfen gegen die Untoten und Verrat innerhalb der eigenen Reihen.

In der finalen Staffel sieht sich Jon mit der grausamen Realität von Daenerys‘ Herrschaft konfrontiert und muss die schwierige Entscheidung treffen, sie zu töten. Anstatt hingerichtet zu werden, wird ihm erlaubt, ein einfaches Leben jenseits der Mauer zu führen, wo er endlich Frieden findet.

Sansa Starks Aufstieg

Wie findet Sansa ihre Bestimmung? Sansa Stark erlebt eine schmerzhafte Entwicklung, die von Gefangenschaft und Missbrauch geprägt ist. Doch sie lernt von den mächtigen und manipulativen Menschen um sie herum.

Am Ende der Serie wird Sansa zur Königin des Nordens ernannt, was ihr die Kontrolle über ihr eigenes Schicksal zurückgibt. Diese Entwicklung zeigt ihre Stärke und Fähigkeit, aus ihrer schwierigen Vergangenheit zu lernen und zu wachsen.

Game of Thrones ist auf HBO Max verfügbar. Hast du diese fünf Aspekte der letzten Staffel genossen? Was hat dir noch an der finalen Staffel gefallen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit!