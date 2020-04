Wir haben uns die verschiedenen Angebote ganz genau angeschaut und listen euch nachfolgend die besten Schnäppchen für unter 20 Euro auf. Ihr solltet in jedem Fall einen Blick auf Spiele wie „A Plague Tale: Innocence“, „Horizon Zero Dawn“ und „God of War“ werfen. Habt ihr „The Witcher 3“, „Resident Evil 2“ oder „The Last of Us“ bisher noch nicht gespielt, empfehlen wir euch diese Diamanten in jedem Fall nachzuholen. Angesichts der Preis habt ihr nun wirklich keine Ausrede mehr!

Derzeit laufen im PlayStation Store die Frühlings-Angebote, bei denen ihr ordentlich Geld sparen könnt, auf Hochtouren. Reduziert sind zahlreiche PlayStation 4-Titel, teilweise um über 80 Prozent. Habt ihr also bereits viele der Spieler auf eurer Festplatte durchgespielt, könnt ihr jetzt günstig an Nachschub gelangen.

