Fortnite: Epic Games-Chef verurteilt Lootboxen und vergleicht sie mit Las Vegas

Die berühmt-berüchtigten Lootboxen findet man in zahlreichen Spielen. In manchen Ländern wird das allerdings ganz und gar nicht gern gesehen und so wird hier und da schon einmal mit dem Richterhammer geschwungen. Auch Epic Games-Chef Tim Sweeney kritisiert das Monetarisierungssystem scharf und vergleicht es mit Glücksspiel in Las Vegas.

In den letzten Jahren stapelten sich die Lootboxen in Spielen. Dabei handelt es sich um eine Art teure Wundertüte, bei der man nie weiß, was man bekommt. Genau dieser Punkt veranlasst inzwischen Länder, unter anderem Belgien, dazu, diese zu verbieten oder mit Strafen zu belegen. Nichtsdestotrotz sind Lootboxen, vor allem bei bei Free-to-Play-Spielen und Handyspielen, noch immer weit verbreitet.

Epic Games CEO Tim Sweeney ist der Meinung, dass die Spieleindustrie künftig davon Abstand nehmen sollte und er ist ein gutes Beispiel dafür, dass das Ganze auch ohne funktionieren kann. Fortnite ist eines der größten Free-to-Play-Spiele der Welt und das ganz ohne Lootboxen. Die Spieler können zwar Geld für kosmetische Items ausgeben, wissen aber allerdings, was sie dafür bekommen. Über die Höhe der Preise lässt sich hierbei streiten.

„Wollen wir wie Las Vegas sein?“

Im Rahmen des D.I.C.E 2020 Events in Las Vegas, vertrat Tim Sweeney seine Meinung zu Lootboxen. Er denkt, dass die Branche über die Monetarisierungmethode hinauswachsen müsse, da sie sonst Gefahr laufe, immer mehr wie Glücksspiel in Las Vegas zu werden:

„Wir müssen uns als Industrie selbst fragen, was wir sein wollen, wenn wir groß sind. Möchten wir wie Las Vegas sein, mit all den Slot-Maschinen … oder wollen wir als Schaffer von Produkten respektiert werden, in die Kunden vertrauen können? Ich denke wir werden beobachten können, wie immer mehr Publisher Abstand zu den Lootboxen nehmen werden“.

