Twitch: Casino-Streams schauen mehr Menschen als Call of Duty

Auf Twitch ist die Hölle los. Statt wie sich das gehört ordentlich Videospiele à la Call of Duty: Warzone zu gucken, schauen viele Menschen auf der Streaming-Plattform anderen Leuten beim Glücksspiel zu. Die Slots und Casino-Streams werden von mehr Twitch-Zuschauer*innen verfolgt als der Activision-Shooter.

Glücksspiel-Streams auf Twitch beliebter als Call of Duty Warzone

Casino-Streams auf dem Vormarsch: Auf Twitch übernehmen aktuell die Glücksspielstreams. Die Slots genannte Kategorie zählt zu den beliebtesten überhaupt und das ist angesichts der süchtig machenden Inhalte, die in vielen Ländern schlicht verboten sind (und zwar zu Recht) natürlich doppelt und dreifach bedenklich. Selbst große Twitch-Streamer wie xQc leiden wohl unter Glücksspielsucht.

Glücksspielsucht: Twitch-Streamer xQc hat allein im April knapp 2 Millionen US-Dollar verloren

Bei der Kategorie Slots auf Twitch handelt es sich um Streams, die ausschließlich Glücksspiele zeigen.

Darunter fallen diverse Spiele wie zum Beispiel virtuelle Glücksspielautomaten vom Format eines einarmigen Banditen. Betreiber entsprechender Casino-Seiten bieten Streamern immer wieder riesige Summen für Werbedeals. Integre Streamer wie zum Beispiel Mizkif lehnen solche Angebote ab, weil sie moralische Bedenken haben.

Laut der Seite TwitchTracker.com haben die Streams in der Slots-Kategorie schon mehrfach die von „Call of Duty: Warzone“ überholt. Das war bereits im Mai 2022 so und scheint sich auch im Juni dieses Jahres so zu wiederholen. Da stehen zum Beispiel durchschnittlich 51.000 Zuschauer*innen unter 48.000 gegenüber.

Dafür gibt es aber natürlich auch noch andere Gründe als die, dass Glücksspiel einfach süchtig macht und viel Geld in Werbung investiert wird.

„Call of Duty: Warzone“ befindet sich schon seit Ende letzten Jahres auf dem absteigenden Ast. Die Verkäufe von CoD Vanguard sind hinter den Erwartungen zurückgeblieben und die neue Caldera-Map kam nur mittel gut an. Ähnlich sieht es mit den meisten anderen Updates für Warzone aus, außerdem wird der Battle-Royale-Shooter immer noch von Cheatern geplagt. Zusätzlich steckt Publisher Activision Blizzard mitten in einem riesigen Sexismus-Skandal.

Spielt ihr noch Call of Duty Warzone oder schaut es auf Twitch? Wie steht ihr zu Casino-Streams, schaut ihr euch sowas an? Schreibt es uns in die Kommentare.