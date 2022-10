Trymacs deinstalliert FIFA, will Community nicht in die Sucht führen

Trymacs hat in einer seiner letzten Reactions auf ein Video seines Bruders reagiert. Der ist studierter Psychologe und hat über die psychischen Folgen von Glücksspiel und Lootboxen gesprochen. Trymacs war beim Anschauen des Videos sichtlich geschockt und beschließt, seine Community zu schützen.

So beeinflussen Lootboxen unsere Psyche

Hier eine kurze Zusammenfassung vom Video des Kanals How to be Human: Lootboxen verfügen erwiesenermaßen über Mechaniken von Glücksspiel. Kinder und Jugendliche sind für diese Einflüsse besonders anfällig und tragen am wahrscheinlichsten Langzeitfolgen davon, da sich ihr Gehirn noch in der Entwicklung befindet.

Lootboxen sind so gebaut, dass sie leicht zugänglich sind. Sie vermitteln ein Gefühl von Kontrolle, indem zum Beispiel unterschiedliche Preisklassen angeboten werden. Der Effekt der Antizipation sorgt dafür, dass allein das Öffnen von Packs schon glücklich macht, es muss nicht mal etwas Gutes drin sein. Ein ständiges Gewinnen wäre für das Hirn langweilig und wir würden das Interesse verlieren.

Der Einfluss von Streamern auf das Verhalten ihrer Zuschauer*innen kann sowohl positiv als auch negativ sein. Wenn Zuschauende lernen, dass es viel Geld kostet bis zum Beispiel ein seltener Spieler gezogen wird, kann das einen positiven Effekt haben und abschreckend wirken. Die hochgeladenen Highlights auf YouTube vermitteln allerdings ein falsches Bild.

Trymacs ist geschockt und deinstalliert FIFA

Trymacs stand bezüglich des Casinoverbots auf Twitch in der Kritik. Viele warfen ihm eine Doppelmoral vor, da er einerseits das Verbot feiert, auf der anderen Seite aber weiter das Öffnen von FIFA Packs unterstützt. Damit ist jetzt Schluss.

In einer Liveumfrage im Chat gaben 25 Prozent an, dass der Streamer sie mit seinen Videos dazu motiviert hätte, selbst Geld für FIFA Packs auszugeben. Zum Ende des Videos will er zusammen mit anderen Streamern ab nächstem Jahr dieses System boykottieren. Solange sich bezüglich der Packs in FIFA nichts ändert, will er EA nicht weiter unterstützen.

Das ist das Gaming-Setup von Trymacs:

„Wieso bis nächstes Jahr warten, wenn heute noch welche süchtig werden können?“, heißt es in den Kommentaren.

Mit 77 Prozent Zuspruch aus seiner Community beschließt er nie wieder FIFA Ultimate Team zu spielen und deinstalliert das Spiel live vor seinen Zuschauern.